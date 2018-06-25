Çokan'dan Urfalılara Teşekkür...

Çokan,Mesajında Şu İfadelere Yer Verdi;
Saygıdeğer Şanlıurfalı hemşerilerim 24 Haziran seçimini kazasız belasız atlattık vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun sandıkta çıkan
sonuç millet iradesidir saygıyla karşılıyorum MHP’nin meclise vekil göndermesi Mhp camiası olarak bizi sevindirmiştir. Bizim görevimiz bitmedi durmadan çalışmak.Secim süresince bizlere gönül veren bizleri destekleyen vatan millet aşkı ile çalışan tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ederim.Allah razı olsun sayın vekilimiz İbrahim ÖZYAVUZ'u tebrik ediyorum ovanın yiğidi olarak Şanlıurfa halkına hizmet edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.kendisine başarılar diliyorum .sevgi ve saygılarımla.
Vehbi ÇOKAN
MHP Milletvekili Adayı.
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