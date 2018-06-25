Siverek Ticaret Odası Genel Kurul Toplantısında

Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'nın Ağustos ayında yapılacak seçimli genel kurulu münasebetiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsa Başkanları ve Genel Sekreterleri, seçimli Genel Kurulda bölgeyi temsil edecek teşekkül ve sandık asil ve yedek delegelerini belirlemek üzere GTO'nun ev sahipliğinde bir araya geldi.Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'nın Ağustos ayında gerçekleştirilecek Genel Kurulunda bölgeyi temsil edecek delegeleri belirlemek üzere bölgedeki Ticaret, Ticaret ve Sanayi, Ticaret Borsalarının başkanları ile Oda Genel Sekreterleri GTO'nun ev sahipliğinde buluştu.Toplantıya, Siverek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Akçiçek ve Genel sekreter Yeliz Akın’ın Katılımıyla Gerçekleşen Toplantının açılışından konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, katılımcılara birlik ve ortak çalışma çağırısında bulundu.