Milletvekilleri listesi 27 dönem AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP tam isim listesi

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Sandıkların yüzde 77'sinin açıldığı (saat 03.45 itibarıyla) yurt dışı oyların tamamının sayılmasının ardından listede değişiklik olabileceği belirtildi. Bu sonuçlara göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde:



ADANA Milletvekilleri isim listesi : AK Parti milletvekilleri : 1- Jülide Sarıeroğlu, 2- Tamer Dağlı, 3- Mehmet Şükrü Erdinç, 4- Ahmet Zenbilci

5- Abdullah Doğru



MHP Adana Milletvekilleri : 1- Muharrem Varlı, 2- Ayşe Sibel Ersoy

CHP Adana milletvekilleri : 1- Ayhan Barut, 2- Orhan Sümer, 3-Müzeyyen Şevkin, 4- Burhanettin Bulut



İYİ Parti Adana milletvekilleri : 1- İsmail Koncuk, 2- Mehmet Metanet, Çulhaoğlu, HDP Adana milletvekilleri 1- Tülay Hatımoğulları Oruç

2- Kemal Peköz

ADIYAMAN

AK Parti

1- Ahmet Aydın

2- İbrahim Halil Fırat

3- Muhammed Fatih Toprak

4- Yakup Taş

CHP

1- Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR

AK Parti

1- Veysel Eroğlu

2- Ali Özkaya

3- İbrahim Yurdunuseven

MHP

1- Mehmet Taytak

CHP

1- Burcu Köksal

İYİ Parti

1- Gültekin Uysal

AĞRI

AK Parti

1- Ekrem Çelebi

HDP

1- Berdan Öztürk

2- Dirayet Dilan Taşdemir

3- Abdullah Koç

AMASYA

AK Parti

1- Mustafa Levent Karahocagil

2- Hasan Çilez

CHP

1- Mustafa Tuncer

ANKARA 1. Bölge

AK Parti

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Fatih Şahin

3- Yalçın Akdoğan

4- Ali İhsan Arslan

MHP

1- Mevlüt Karakaya

CHP

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşcıer

İYİ Parti

1- Koray Aydın

2- İbrahim Halil Oral

HDP

1- Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2. Bölge

AK Parti

1- Mustafa Destici

2- Lütfiye Selva Çam

3- Emrullah İşler

4- Orhan Yegin

5- Arife Polat Düzgün

6- Zeynep Yıldız

MHP

1- Sadir Durmaz

2- Nevin Taşlıçay

CHP

1- Murat Emir

2- Yıldırım Kaya

İYİ Parti

1- Şenol Bal

ANKARA 3. Bölge

AK Parti

1- Mehmet Naci Bostancı

2- Asuman Erdoğan

3- Nevzat Ceylan

4- Barış Aydın

5- Hacı Turan

MHP

1- Yaşar Yıldırım

2- Erkan Haberal

CHP

1- Ahmet Haluk Koç

2- Nihat Yeşil

3- Servet Ünsal

İYİ Parti

1- Durmuş Yılmaz

2- Ayhan Altıntaş

ANTALYA

AK Parti

1- Mevlüt Çavuşoğlu

2- Mustafa Köse

3- Sena Nur Çelik

4- İbrahim Aydın

5- Atay Uslu

6- Kemal Çelik

MHP

1- Abdurrahman Başkan

CHP

1- Deniz Baykal

2- Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

4- Aydın Özer

5- Cavit Arı

İyi Parti

1- Feridun Bahşi

2- Hasan Subaşı

3- Tuba Vural Çokal

HDP

1- Kemal Bülbül

ARTVİN

AK Parti

1- Ertunç Erkan Balta

CHP

1- Uğur Bayraktutan

AYDIN

AK Parti

1- Mustafa Savaş

2- Bekir Kuvvet Erim

3- Metin Yavuz

MHP

1- Deniz Depboylu

CHP

1- Bülent Tezcan

2- Hüseyin Yıldız

3- Süleyman Bülbül

İYİ Parti

1- Aydın Adnan Sezgin

BALIKESİR

AK Parti

1- Adil Çelik

2- Belgin Uygur

3- Yavuz Subaşı

4- Mustafa Canbey

5- Pakize Mutlu Aydemir

CHP

1- Ahmet Akın

2- Fikret Şahin

3- Ensar Aytekin

İYİ Parti

1- İsmail Ok

BİLECİK

AK Parti

1- Selim Yağcı

CHP

1- Yaşar Tüzün

BİNGÖL

AK Parti

1- Cevdet Yılmaz

2- Feyzi Berdibek

HDP

1- Erdal Aydemir

BİTLİS

AK Parti

1- Cemal Taşar

2- Vahit Kiler

HDP

1- Mahmut Celadet Gaydalı

BOLU

AK Parti

1- Arzu Aydın

2- Fehmi Küpçü

CHP

1- Tanju Özcan

BURDUR

AK Parti

1- Bayram Özçelik

2- Yasin Uğur

CHP

1- Mehmet Göker

BURSA 1. Bölge

AK Parti

1- Hakan Çavuşoğlu

2- Mustafa Esgin

3- Refik Özen

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Ahmet Kılıç

MHP

1- İsmet Büyükataman

CHP

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İYİ Parti

1- İsmail Tatlıoğlu

BURSA 2. Bölge

AK Parti

1- Efkan Ala

2- Osman Mesten

3- Vildan Yılmaz Gürel

4- Zafer Işık

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Atilla Ödünç

MHP

1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu

CHP

1- Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

İYİ Parti

1- Ahmet Kamil Erozan

ÇANAKKALE

AK Parti

1- Bülent Turan

2- Jülide İskenderoğlu

CHP

1- Muharrem Erkek

2- Özgür Ceylan

ÇANKIRI

AK Parti

1- Muhammet Emin Akbaşoğlu

2- Salim Çivitcioğlu

ÇORUM

AK Parti

1- Ahmet Sami Ceylan

2- Oğuzhan Kaya

3- Erol Kavuncu

CHP

1- Tufan Köse

DENİZLİ

AK Parti

1- Cahit Özkan

2- Şahin Tin

3- Ahmet Yıldız

4- Nilgün Ök

CHP

1- Gülizar Biçer Karaca

2- Kazım Arslan

3- Haşim Teoman Sancar

İYİ Parti

1- Yasin Öztürk

DİYARBAKIR

AK Parti

1- Mehmet Mehdi Eker

2- Ebubekir Bal

3- Oya Eronat

HDP

1- Adnan Selçuk Mızraklı

2- Salihe Aydeniz

3- İmam Taşçıer

4- Remziye Tosun

5- Hişyar Özsoy

6- Semra Güzel

7- Garo Paylan

8- Dersim Dağ

9- Musa Farisoğulları

EDİRNE

AK Parti

1- Fatma Aksal

CHP

1- Okan Gaytancıoğlu

2- Erdin Bircan

İYİ Parti

1- Orhan Çakırlar



ELAZIĞ

AK Parti

1- Metin Bulut

2- Sermin Balık

3- Zülfü Tolga Ağar

4- Zülfü Demirbağ

CHP

1- Gürsel Erol

ERZİNCAN

AK Parti

1- Süleyman Karaman

2- Burhan Çakır

ERZURUM

AK Parti

1- Recep Akdağ

2- Zehra Taşkesenlioğlu

3- Selami Altınok

4- İbrahim Aydemir

MHP

1- Kamil Aydın

İYİ Parti

1- Muhammet Naci Cinisli

ESKİŞEHİR

AK Parti

1- Nabi Avcı

2- Harun Karacan

3- Emine Nur Günay

MHP

1- Metin Nurullah Sazak

CHP

1- Utku Çakırözer

2- Jale Nur Süllü

İYİ Parti

1- Arslan Kabukcuoğlu

GAZİANTEP

AK Parti

1- Abdulhamit Gül

2- Ahmet Uzer

3- Mehmet Erdoğan

4- Abdullah Nejat Koçer

5- Derya Bakbak

6- Ali Şahin

7- Müslüm Yüksel

8- Mehmet Sait Kirazoğlu

MHP

1- Ali Muhittin Taşdoğan

2- Sermet Atay

CHP

1- Bayram Yılmazkaya

2- İrfan Kaplan

İYİ Parti

1- İmam Hüseyin Filiz

HDP

1- Mahmut Toğrul

GİRESUN

AK Parti

1- Cemal Öztürk

2- Kadir Aydın

3- Sabri Öztürk

CHP

1- Necati Tığlı

GÜMÜŞHANE

AK Parti

1- Hacı Osman Akgül

2- Cihan Pektaş

HAKKARİ

HDP

1- Leyla Güven

2- Sait Dede

3- Özgür Zeydanoğlu

HATAY

AK Parti

1- Hacı Bayram Türkoğlu

2- Hüseyin Yayman

3- Abdulkadir Özel

4- Hüseyin Şanverdi

MHP

1- Lütfi Kaşıkçı

2- İbrahim Gül

CHP

1- Mehmet Güzelmansur

2- Suzan Şahin

3- Serkan Topal

4- İsmet Tokdemir

HDP

1- Barış Atay Mengüllüoğlu

ISPARTA

AK Parti

1- Süreyya Sadi Bilgiç

2- Recep Özel

3- Mehmet Uğur Gökgöz

İYİ Parti

1- Aylin Cesur

MERSİN

AK Parti

1- Lütfi Elvan

2- Ali Cumhur Taşkın

3- Zeynep Gül Yılmaz

4- Hacı Özkan

MHP

1-Olcay Kılavuz

2-Baki Şimşek

CHP

1- Cengiz Gökçel

2- Alpay Antmen

3- Ali Mahir Başarır

İYİ Parti

1- Behiç Çelik

2- Zeki Hakan Sıdalı

HDP

1- Fatma Kurtulan

2- Rıdvan Turan

İSTANBUL 1. Bölge

AK Parti

1- Berat Albayrak

2- Nurettin Canikli

3- Mustafa Ataş

4- Erol Kaya

5- Vedat Demiröz

6- Ravza Kavakcı Kan

7- Osman Boyraz

8- İsmet Uçma

9- Mihrimah Belma Satır

10- Ahmet Berat Çonkar

11- Hulusi Şentürk

12- Müşerref Pervin Tuba Durgut

13- Eyüp Özsoy

14- Serkan Bayram

15- Fatih Süleyman Denizolgun

MHP

1- Edip Semih Yalçın

2- İzzet Ulvi Yönter

CHP

1- İbrahim Özden Kaboğlu

2- Mehmet Akif Hamzaçebi

3- Gamze Akkuş İlgezdi

4- Onursal Adıgüzel

5- Fethi Açıkel

6- Gürsel Tekin

7- İlhan Kesici

8- Oğuz Kaan Salıcı

9- Mahmut Tanal

10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü

11- Hüseyin Emre Bağce

İYİ Parti

1- Hayrettin Nuhoğlu

2- Ahmet Çelik

3- Yavuz Ağıralioğlu

HDP

1- Pervin Buldan

2- Musa Piroğlu

3- Erkan Baş

4- Erol Katırcıoğlu

İSTANBUL 2. Bölge

AK Parti

1- Süleyman Soylu

2- Fatma Betül Sayan Kaya

3- Volkan Bozkır

4- Abdullah Güler

5- Hasan Turan

6- Serap Yaşar

7- Aziz Babuşcu

8- Şirin Ünal

9- Canan Kalsın

10- Ahmet Hamdi Çamlı

11- Markar Eseyan

12- Mustafa Demir

13- İffet Polat

MHP

1- Celal Adan

2- Cemal Çetin

CHP

1- Kadri Enis Berberoğlu

2- Aykut Erdoğdu

3- Ahmet Ünal Çeviköz

4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

5- Yüksel Mansur Kılınç

6- Yunus Emre

7- Gökan Zeybek

8- Ali Şeker

İYİ Parti

1- Ümit Özdağ

2- Fatih Mehmet Şeker

HDP

1- Ahmet Şık

2- Oya Ersoy

3- Hüda Kaya

İSTANBUL 3. Bölge

AK Parti

1- Numan Kurtulmuş

2- Mehmet Muş

3- Akif Çağatay Kılıç

4- Mehmet Doğan Kubat

5- Tülay Kaynarca

6- Halis Dalkılıç

7- Emine Sare Aydın Yılmaz

8- Nevzat Şatıroğlu

9- Zafer Sırakaya

10- Rümeysa Kadak

11- Ahmet Mücahit Arınç

12- Mustafa Yeneroğlu

13- Erkan Kandemir

14- Şamil Ayrım

15- Alev Dedegil

MHP

1- Feti Yıldız

2- İsmail Faruk Aksu

3- Arzu Erdem

CHP

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Aydoğan

8- Emine Gülizar Emecan

9- Nazır Cihangir İslam

İYİ Parti

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz

HDP

1- Zeynel Özen

2- Dilşat Canbaz Kaya

3- Hakkı Saruhan Oluç

4- Ali Kenanoğlu

5- Züleyha Gülüm

İZMİR 1. Bölge

AK Parti

1- Binali Yıldırım

2- Mahmut Atilla Kaya

3- Ceyda Bölünmez Çankırı

4- Cemal Bekle

MHP

1- Hasan Kalyoncu

CHP

1- Ahmet Tuncay Özkan

2- Murat Bakan

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

İYİ Parti

1- Dursun Müsavat Dervişoğlu

HDP

1- Serpil Kemalbay Pekgözegü

İZMİR 2. Bölge

AK Parti

1- Hamza Dağ

2- Fehmi Alpay Özalan

3- Necip Nasır

4- Yaşar Kırkpınar

MHP

1- Tamer Osmanağaoğlu

CHP

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2- Selin Sayek Böke

3- Kamil Okyay Sındır

4- Atila Sertel

5- Sevda Erdan Kılıç

6- Mahir Polat

7- Bedri Serter

İYİ Parti

1- Aytun Çıray

HDP

1- Murat Çepni

KARS

AK Parti

1- Ahmet Arslan

2- Yunus Kılıç

HDP

1- Ayhan Bilgen

KASTAMONU

AK Parti

1- Hakkı Köylü

2- Metin Çelik

CHP

1- Hasan Baltacı

KAYSERİ

AK Parti

1- Mehmet Özhaseki

2- Mustafa Elitaş

3- Taner Yıldız

4- İsmail Emrah Karayel

5- İsmail Tamer

6- Hülya Nergis

MHP

1- İsmail Özdemir

2- Mustafa Baki Ersoy

CHP

1- Çetin Arık

İYİ Parti

1- Dursun Ataş

KIRKLARELİ

AK Parti

1- Selahattin Minsolmaz

CHP

1- Türabi Kayan

2- Vecdi Gündoğdu

KIRŞEHİR

AK Parti

1- Mustafa Kendirli

CHP

1- Metin İlhan

KOCAELİ

AK Parti

1- Fikri Işık

2- İlyas Şeker

3- Radiye Sezer Katırcıoğlu

4- Mehmet Akif Yılmaz

5- Sami Çakır

6- Cemil Yaman

7- Emine Zeybek

MHP

1- Saffet Sancaklı

CHP

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan

İYİ Parti

1- Lütfü Türkkan

HDP

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

KONYA

AK Parti

1- Ahmet Sorgun

2- Tahir Akyürek

3- Orhan Erdem

4- Leyla Şahin Usta

5- Ziya Altunyaldız

6- Hacı Ahmet Özdemir

7- Gülay Samancı

8- Abdullah Ağralı

9- Selman Özboyacı

10- Halil Etyemez

MHP

1- Mustafa Kalaycı

2- Esin Kara

CHP

1- Abdullatif Şener

2- Abdulkadir Karaduman

İYİ Parti

1- Fahrettin Yokuş

KÜTAHYA

AK Parti

1- Ahmet Tan

2- İshak Gazel

3- Ceyda Çetin Erenler

MHP

1- Ahmet Erbaş

CHP

1- Ali Fazıl Kasap

MALATYA

AK Parti

1- Bülent Tüfenkci

2- Öznur Çalık

3- Ahmet Çakır

4- Hakan Kahtalı

MHP

1- Mehmet Celal Fendoğlu

CHP

1- Veli Ağbaba

MANİSA

AK Parti

1- Murat Baybatur

2- Uğur Aydemir

3- İsmail Bilen

4- Semra Kaplan Kıvırcık

5- Mehmet Ali Özkan

MHP

1- Erkan Akçay

CHP

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

İYİ Parti

1- Tamer Akkal

KAHRAMANMARAŞ

AK Parti

1- Mahir Ünal

2- Ahmet Özdemir

3- Celalettin Güvenç

4- İmran Kılıç

5- Mehmet Cihat Sezal

6- Habibe Öçal

MHP

1- Sefer Aycan

İYİ Parti

1- Faruk Atlı

MARDİN

AK Parti

1- Şeyhmus Dinçel

2- Cengiz Demirkaya

HDP

1- Mithat Sancar

2- Pero Dundar

3- Tuma Çelik

4- Ebrü Günay

MUĞLA

AK Parti

1- Mehmet Yavuz Demir

2- Yelda Erol Gökcan

CHP

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Girgin

İYİ Parti

1- Metin Ergun

MUŞ

AK Parti

1- Mehmet Emin Şimşek

2- Abdulselam Er

HDP

1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit

2- Mensur Işık

NEVŞEHİR

AK Parti

1- Mustafa Açıkgöz

2- Yücel Menekşe

CHP

1- Faruk Sarıaslan

NİĞDE

AK Parti

1- Yavuz Ergun

2- Selim Gültekin

CHP

1- Ömer Fethi Gürer

ORDU

AK Parti

1- Şenel Yediyıldız

2- Ergün Taşcı

3- Metin Gündoğdu

MHP

1- Cemal Enginyurt

CHP

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

RİZE

AK Parti

1- Hayati Yazıcı

2- Osman Aşkın Bak

3- Muhammed Avcı

SAKARYA

AK Parti

1- Ali İhsan Yavuz

2- Recep Uncuoğlu

3- Kenan Sofuoğlu

4- Çiğdem Erdoğan Atabek

MHP

1- Muhammed Levent Bülbül

CHP

1- Engin Özkoç

İYİ Parti

1- Ümit Dikbayır

SAMSUN

AK Parti

1- Ahmet Demircan

2- Yusuf Ziya Yılmaz

3- Çiğdem Karaaslan

4- Fuat Köktaş

5- Orhan Kırcalı

MHP

1- Erhan Usta

CHP

1- Kemal Zeybek

2- Neslihan Hancıoğlu

İYİ Parti

1- Bedri Yaşar

SİİRT

AK Parti

1- Osman Ören

HDP

1- Meral Danış Beştaş

2- Sıdık Taş

SİNOP

AK Parti

1- Nazım Maviş

CHP

1- Barış Karadeniz

SİVAS

AK Parti

1- İsmet Yılmaz

2- Mehmet Habib Soluk

3- Semiha Ekinci

MHP

1- Ahmet Özyürek

CHP

1- Ulaş Karasu

TEKİRDAĞ

AK Parti

1- Mustafa Şentop

2- Mustafa Yel

3- Çiğdem Koncagül

CHP

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Candan Yüceer

İYİ Parti

1- Enez Kaplan

TOKAT

AK Parti

1- Yusuf Beyazıt

2- Mustafa Arslan

3- Özlem Zengin

MHP

1- Yücel Bulut

CHP

1- Kadim Durmaz

TRABZON

Ak Parti

1- Muhammet Balta

2- Adnan Günnar

3- Bahar Ayvazoğlu

4- Salih Cora

CHP

1- Ahmet Kaya

İYİ Parti

1- Hüseyin Örs

TUNCELİ

CHP

1- Polat Şaroğlu

HDP

1- Alican Önlü

ŞANLIURFA

AK Parti

1- Ahmet Eşref Fakıbaba

2- Mehmet Kasım Gülpınar

3- Halil Özcan

4- Zemzem Gülender Açanal

5- Mehmet Ali Cevheri

6- İbrahim Halil Yıldız

7- Halil Özşavlı

8- Ahmet Akay

MHP

1- İbrahim Özyavuz

CHP

1- Aziz Aydınlık

HDP

1- Nimetullah Erdoğmuş

2- Ayşe Sürücü

3- Nusrettin Maçin

4- Ömer Öcalan

UŞAK

AK Parti

1- Mehmet Altay

2- İsmail Güneş

CHP

1- Özkan Yalım

VAN

AK Parti

1- Osman Nuri Gülaçar

2- İrfan Kartal

3- Abdulahat Arvas

HDP

1- Sezai Temelli

2- Bedia Özgökçe Ertan

3- Murat Sarısaç

4- Muazzez Orhan

5- Tayip Temel

YOZGAT

AK Parti

1- Bekir Bozdağ

2- Yusuf Başer

MHP

1- İbrahim Ethem Sadef

CHP

1- Ali Keven

ZONGULDAK

AK Parti

1- Polat Türkmen

2- Ahmet Çolakoğlu

3- Hamdi Uçar

CHP

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz

AKSARAY

AK Parti

1- İlknur İnceöz

2- Cengiz Aydoğdu

MHP

1- Ramazan Kaşlı

İYİ Parti

1- Ayhan Erel

BAYBURT

AK Parti

1- Fetani Battal

KARAMAN

AK Parti

1- Recep Şeker

2- Selman Oğuzhan Eser

CHP

1- İsmail Atakan Ünver

KIRIKKALE

AK Parti

1- Ramazan Can

MHP

1- Halil Öztürk

CHP

1- Ahmet Önal

BATMAN

AK Parti

1- Ziver Özdemir

HDP

1- Feleknas Uca

2- Necdet İpekyüz

3- Ayşe Acar Başaran

4- Mehmet Ruştu Tiryaki

ŞIRNAK

AK Parti

1- Rizgin Birlik

HDP

1- Hasan Özgüneş

2- Nuran İmir

3- Hüseyin Kaçmaz

BARTIN

AK Parti

1- Yılmaz Tunç

CHP

1- Aysu Bankoğlu

ARDAHAN

AK Parti

1- Orhan Atalay

CHP

1- Öztürk Yılmaz

IĞDIR

MHP

1- Yaşar Karadağ

HDP

1- Habip Eksik

YALOVA

AK Parti

1- Ahmet Büyükgümüş

2- Meliha Akyol

CHP

1- Özcan Özel

KARABÜK

AK Parti

1- Cumhur Ünal

2- Niyazi Güneş

CHP

1- Hüseyin Avni Aksoy

KİLİS

AK Parti

1- Mustafa Hilmi Dülger

2- Ahmet Salih Dal

OSMANİYE

AK Parti

1- Mücahit Durmuşoğlu

2- İsmail Kaya

MHP

1- Devlet Bahçeli

CHP

1- Baha Ünlü

DÜZCE

AK Parti

1- Fahri Çakır

2- Ayşe Keşir

MHP

1- Ümit Yılmaz