İnce'den Yeni Açıklama;Yenildik...

Muharrem İnce'nin sözlerinin satır başları şöyle;Değerli basın mensupları çok teşekkür ederim ilginiz için. Sağ olun var olun. Öncelikle sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım, bunların hepsi yalandır. Böyle bir şey yoktur. Beni tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. Ama böyle bir şey olmadı. Yok eşimi kaçırmışlar, yok albaylar beni rehin almışlar. Bunlar birkaç şizofrenin hasta insanların, ciddiye alıp yaymak da problem ama. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Yok ben saraya gitmişim falan, bunların hepsi asparagas şeylerdir.İkincisi 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Bir kere bu hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yapmak. Birinci hedefimiz bu. Bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir, buna inanıyorum. Bunun için uğraşacağım, bunu herkesin böyle bilmesi lazım.Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olunuz. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Artık hepimizin cumhurbaşkanı olun. Bu gerginliğe son verin, kucaklayın milleti. Ben seçilseydim öyle yapacaktım. AK Parti genel merkezine gelip sizin çayınızı içecektim. AK Partilileri kucaklayacaktım. Sayın Erdoğan’dan bunu bekliyorum.Bu seçimi ilan edilme biçiminden, sonuçların açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim olmuştur. Seçime kan bulaşmıştır. Suruç’ta ve Erzurum’da yaşananlar bu seçimi, kanun bulaştığı seçim olarak tarihe geçmiştir. Seçim sonuçlarına dönük elbette açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmaktadır.16 Nisan’da hayır ve evet bloku olarak bir şekillenme ortaya çıkmıştı. Bu seçimde hayır blokunun, 16 Nisan’ın gerisinde bir oy alması açıklanmaya muhtaçtır. Seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini, sandıklarda usulsüzlükler yaşandıklarını gördük. Görevli arkadaşlarımız bunlarla mücadele ettiler.Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK’nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Türkiye 143 yıldır sürdürdüğü parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler iş başında olmaya devam edecektir. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Sistemin içinde bir mekanizma yoktur. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz ve kaygılarımız olmaya ne yazık ki devam edecektir. Biz mücadele etmeye, halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. Bu seçim sürecinde yaklaşık her 3 vatandaşımızdan birinin onayını almış biri olarak, tüm vatandaşlarımın takdirini kazanma mücadelemi sürdüreceğim.Bize düşen söylediklerimizin takipçisi olmak ve seçimde birlikte yaşadığımız heyecanı, inancı büyüyerek devam ettirmektir. Türkiye, Tayyip Erdoğan ve kadrolarıyla, yönetim anlayışıyla içinde bulunduğumuz koşullarda yaşamını sürdüremez. Kendileri sorunlarımızın nedenleridirler. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar yaşayacağımız süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Ve halkımızla buluşmaya devam etmeliyiz.Beni aday yapan partime ve tüm seçmenlerimize dönük çıkaracağımız sayısız dersler mevcuttur. Yapılan her şey eksiklikler içerebilir. O halde eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Yapılan her şeyde yanlışlar bulunabilir. O halde bize düşen yanlışlarımızı düzeltmek olmalıdır.Birbirimize güvendiğimizde çok şeyler başardığımızı ve çok şeyler yapabileceğimizi bu seçim göstermiştir. Geleceğimizi kazanmak için herkesle birlikte olmaya aynı kaygılarda, beklentilerde buluşmaya devam etmeliyiz. Benim gündemim Türkiye’dir. Hepimizin gündemi Türkiye olmaya devam etmelidir. 15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir. 50 günlük kampanya yerine, 500 günlük 5 bin günlük kampanya ile devam edeceğiz. Sizlerin güveni olduğu sürece ben bu mücadeleyi sürdüreceğiz.Bayraklarımızı asan gençlerimize, broşürlerimizi dağıtan kadınlarımıza, bizleri izleyen basın mensuplarına, güvenlik güçlerine, o esnada çocuğunu uyuturken seçim şarkımızla çocuğunu uyandırdığımız annelere, görüntü gürültü kirliliği verdiklerimize hepsine teşekkür ediyorum. Onlardan özür diliyorum. Aynı inançla bugünden itibaren çalışmaya devam edeceğimizi bütün milletimize bildiriyorum.SORU-CEVAPParti için konuları tartışmayacağım sizlerle. İstediğiniz kadar sorun ben cevap vermeyeceğim. Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl vekillik yaptım zaten. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan onun yolunu bulacaktır.Ben tek başıma akıl verecek, şöyle şöyle yapın diyecek konumda değilim. Böyle denmemelidir. Ortak akılla iyi bulunmalıdır. Ben CHP’ye yön biçecek durumda değilim. Teşekkür ederim.Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya’ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu bir tweetle öğrenmemesi gerekirdi. Onu haber yapacağını düşünmediğim için, demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim, bir hata yaptım o konuda. Özür diliyorum o konu için.Ben çıkacaktım medyanın karşısına. Hatta 5’e 10 kala YSK’nın önüne gittim, takip ediyordum olayı. Fakat şu da bir gerçek, oy çalmışlar mıdır? Evet çalmışlardır. Doğrudur, 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum.Arada 10 milyon fark var arkadaşlar. Bunları görmek istedim. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok. Bunlar palavradır. Sadece tweetlerle öğrenilmesi şık olmamıştır. O konuda bir hatam oldu.CHP’nin yanlışları var mıdır? Vardır. Medyanın önünde bu konulara girmeyeceğim.Onlar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım. Yürümeye devam edeceğim. Siyaset uzun vadeli, uzun nefesli bir iştir. Ben dün akşam kesinleşmesini istedim, korktuğumdan değil. İhtimal dahilindeydi 50’nin altına düşmesi, bunu görmek istedim. Bakın size bir şey söyleyeyim, diğer muhalefet parti üyeleri çok düşük oy aldı. Zaten biraz yüksek alsaydı, zaten seçim ikinci turdaydı. Utanırım ben böyle şeyleri söylemeye, 8-9 puan fazla oy almışız. 77’den bu yana 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim, ama diğer muhalefet partileri de 10’un üzerinde bir oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız. Bana derlerse yürü önümüzden, ben yürümeye hazırım.Türkiye’nin bu gidişattan dışarı çıkması lazım. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin nasıl daraldığını göreceğiz. Buradan bir parti, dar bir kadro, bu anlayışla çıkmamız mümkün değildir. buradan çıkışın yolu, sandıkları incelediğinizde illere baktığınızda bütün kesimlerden oy almışız. Kim geliyorsa aklınıza. Türkiye’de siyasi yelpazede kim varsa hepsinin oyu yansımış bizim oyumuza. CHP’lilerin full oyu var, Ülkücüler var, HDP’liler var, AK Partililer var, İYİ Partililer var. Bunu büyütmemiz lazım. 'Hepimizin cumhurbaşkanı'nın doğru bir slogan olduğunu bir kez daha gördüm.Görüşmedim henüz ama görüşeceğim.Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. 'Bunu kabul etmiyorum, sokaklara çıkalım' bu demokrasi değil ki. Açık ara bir durum var, bu demokrasiye saygısızlıktır. Ben o noktada değilim. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Galip geldiğinde kutlayamıyorsan yarışa girmeyeceksin.41 sene sonra 30 barajını açan bir Muharrem İnce siyasetten silinir mi?Dün akşam Erdoğan ile uğraşacak halim yoktur. Tutanaklarla uğraşıyordum.Bir, Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kavga etsin bizim oyumuz artsın, ben bu mantıkta değilim. İki, kaybettim onu kutlamayayım çamur atayım. Bu mantıkta da değilim. Ben gereğini yaparım. Kazanmak için iyi bir hazırlık yapmanız lazım. O hazırlığı yeniden yapacağız. 50 günlük bir kampanyada 41 yıllık 30 barajını aştık. 500 günlük kampanyada neler yapabilirizİlk turda hedefim 35’ti. CHP’nin 25 bandı vardı. CHP de bu 25’i aşamıyor, hedef 35’ti. 35’i aşarsak, ikinci turda bu seçimi alırım diyordum. Buna yaklaştık fakat ben İYİ Parti ve HDP’nin de 12 bandında oy alacağını düşünüyordum. Saadet Partisi’ni 3 görüyordum. 12, 12 24. 3 daha 27. Geriye diyordum 73 kalır. Bu 73’ü paylaşırız diyordum. 33-40 diyordum. İkinci turda da muhalefetle bir araya gelerek seçimi alacağız diyordum. Bugün olsa yine aynı şeyi düşünüyorum.Fakat diğer muhalefet partileri tahminlerimin çok altında aldılar. Biz de 35’e gelemedik ama psikolojik sınırı aştık. Umduğum gibi olmadı ne yazık ki. Erdoğan’ı ziyaret edebilirim. Herkesi ziyaret edebilirim.Küçük bir Türkiye’dir Yalova. Rize gibi bir biçim değildir. 81 vilayetten adam vardır. Hiçbir sitemim yok.Türkiye bölünmez. Bakın dün görüşlerine hiç katılmadığım Erdoğan bile güzel bir şey söyledi. Dedi ki, bizde katılım yüzde 80’lerin üzerinde. Yüzde 30’larda katılım olan ülkeler bize demokrasi dersi vermesin. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Hiç merak etmeyin Türkiye bölünmez.