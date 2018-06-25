İşte Tanal'ın o paylaşımları:
''Dünyadaki sağ parti yükselişlerin bir benzeri Türkiye’de oldu. Hepimize çok sorumluluk düşmektedir. Asla yılgınlık ve yorulmak yok. Her şey yeniden başlıyor.....Mutlaka ama mutlaka Kazanacağız...Milletin tercihine saygı duyuyorum.....
Yoksulluğun en yoğun olduğu il ve ilçeler Ak Parti'yi tercih etmiş, sosyolojik bir doktora çalışma tezi konusu yapılacak kadar değerli....
Adam her türlü adaletsizliği yapıyor. Oy veriliyor, Her türlü kayırmacılık yapılıyor oy veriliyor, hukukun üstünlüğünü rafa kaldırıyor, halk halen oy veriyor. Şatafat içinde yaşıyor, halk fakirlikte kırılıyor, halen millet oy veriyor. Her Millet layık olduğu şekilde yönetilir.
Asgari Ücretli halinden memnun, emekli halinden memnun, çiftçi halinden memnun, kamu görevlileri halinden memnun, yoksul kesim halinden memnun, Urfalı, Mardinli aylarca elektrikleri kesiliyor halinden memnun. Çocuk tacizcilerine af getirmek isteyen kişilere destek veriliyorsa biz ne diyebiliriz''
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