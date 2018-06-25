Başkan Peltek, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Peltek değerlendirmesinde, yeni hükümet sistemi ile Türkiye için yeni bir döneme zemin hazırlandığını ifade etti.

Demokratik ortamda ve sükûnet halinde geçen seçim sonuçlarının, hayırlı olmasını dileyen Başkan İ.Halil Peltek, şunları kaydetti: “Ekonomik kalkınmaya ivme kazandıran milli ekonomi hamlesi ile her alanda daha iddialı bir ülke konumuna gelen ülkemizin, yeni anayasa ve yeni hükümet sistemiyle en güçlü ekonomiye sahip ülkeler sıralamasında hızla üst sıralara tırmanacağını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 vizyon hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini düşünüyoruz. Yeni sistem ile siyasi istikrarın güçlenmesi, daha güçlü bir ekonominin de önünü açacak. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye için, yeni bir döneme zemin hazırlamıştır.” dedi.

Demokrasi ve hukukun egemen olduğu ülkemizde, refahın ve kalkınmanın olacağını söyleyen Başkan Peltek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte, bizler de iş dünyası olarak yeni yatırımlar, daha fazla üretim ve ihracat için plan ve projelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Bizler Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yatırım alanlarını destekleyecek hibe, teşvik paketlerinin ve yeni reformların hükümetimiz tarafından yakın dönemde hayata geçirileceğine inanıyoruz. Hükümetimizin önceki dönemlerde verdiği hibe ve destekler ile cazibe merkezleri programının genişletilmesi, ilimizde ve bölgemizde yatırımcılara önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, demokratik ortamda ve sükûnet halinde gerçekleşen seçimin ve ülkemizin kalkınma sürecinin daha sağlam adımlarla yürütüleceği bu dönemin, şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.