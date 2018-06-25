Yetim: Seçim, Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni değerlendirdi. Seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı tebrik eden Başkan Yetim, yeni yönetim sisteminin, ülkemizde istikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsat olacağını belirtti.Yetim, yeniden TBMM’ye girmeye hak kazanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve Şanlıurfa’nın diğer milletvekillerini tebrik ederek, TBMM'de temsil şansı bulan siyasi partilere başarılar diledi.