Sulama Birliklerinde Durmak Yok…

Bu haber 25 Haziran 2018 13:49:36 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da DSİ 15. Bölge Müdürlüğü sahasında hizmet veren sulama birlikleri, harıl harıl çalışıyor.Şanlıurfa DSİ 15. Bölge Müdürlüğü sahasında hizmet veren sulama birlikleri tam hız çalışmalarını sürdürüyor.Sulama birlikleri, sahalarındaki kanalet değişimi, servis yolu yapımı, temizlik, boru patlağı onarımı ve karayolları yol atlaması, çelik boru değişimi, tahliye temizliği, selden bozulan kanal ve kanal kolları ile servis yolu bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, Atatürk, Kurtuluş, Fırat, Harranova,Bereket,Cullap,Merkez,Haktanır sulama birlikleri sahalarındaki eksiklikler hummalı çalışmalarla gideriliyor.