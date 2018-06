Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yapıyor

- Sevgili milletim, ekranları başında bizi izleyen aziz milletim, sevgili Ankaralılar... Değerli kardeşlerim... Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.Hiç endişeniz olmasın, hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın önünde rükuda ve secdede eğildik. Aslında biraz daha erken saatlerde sizlerle birlikte olacaktım. Ancak İstanbul'da yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdi.Gereken müdahaleler yapılıyor. Şuan ameliyattalar. 7 yaşında... Sizlerden de dua istiyorum. Coşkunuz, sevginiz, aşkınız, sevdanız, desteğiniz, kardeşliğiniz için havalimanından buraya yolboyu binlerce kardeşime, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.Sizler 3 Kasım seçimlerinde yanımızdaydınız. Bizi iktidara taşıdınız. 'Durmak yok yola devam' dediniz. 'Bu şarkı burada bitmez' dediniz.Sizler 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde buradaydınız. Genel Merkezimizi işgale geldiler, buradaydınız. Meclis kavşağındaydınız. Kahraman Kazan'daydınız. Gölbaşındaydınız. Nerede bir darbeci varsa karşısında oldunuz. FETÖ ihanet çetelerine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları dar ettik.FETÖ'cüler ABD'ye kaçtı; Amerika'daki oylara bakıyorum, orada ana muhalefete fazla oy gelmiş.24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını cenab-ı hak'tan niyaz ediyorum.Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir.Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir.Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı seçiminde sandığa giderek, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siz tarih yazıyorsunuz. Asırlar sizi çok farklı yazacak.Dünyanın pek çok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor.Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır.YSK Başkanı az önce bu seçimin galibinin salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır.Bildiğiniz gibi en yakın arkadaşımızla aramızdaki fark, baktınız değil mi, 20 puanın üzerinde... 22 puan. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakı'nın diğer kanadı olan MHP'nin genel başkanı olan sayın Bahçeli'ye ve MHP mensuplarına teşekkür ediyorum.Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler'e teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum.Türkiye bu seçimde pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır.Gece demediniz, gündüz demediniz. Koştunuz, koşturdunuz, çalıştınız çabaladınız.Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Meclis toplanıp Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar bu çalışmalarımızı tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz.