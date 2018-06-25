BEŞTEPE'DEN FOX TV'YE TEPKİ GELDİ

VARANK'TAN PORTAKAL VE KÜÇÜKKAYA'YA: NABER?

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'yı etiketleyip "Naber?" diyerek tepki gösterdi.Erdoğan'ın aldığı yüksek oy oranı sonrası, Beştepe'den Fox Tv'ye tepki geldi. Geçmiş seçimlerde en çok izlenen seçim programlarından birini yapan Fox Tv'de bu gece de Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya seçim programının sunucularıydı.Mustafa Varank sosyal medya hesabından Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'yı etiketleyerek 'Naber?' yazdı. İsmail Küçükkaya ise "Hayırlı uğurlu olsun memleketimize" mesajını paylaştı.