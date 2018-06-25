Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 25 Haziran 2018 02:25:42 Tarihinde eklenmiştir.

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı!

YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı!

Sadi Güven'in açıklamasından satırbaşları:

Sistemimizden sonuçların yaklaşık 97.7'si şu an itibarıyla alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir.

Sisteme girilen sonuçlar, sandık sonuç tutanakları YSK'ye geldiği anda seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

2014'ten bugüne kadar bunların (tutanak) değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmemiştir.

Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 10'luk barajı geçen ve geçmiş sayılan partiler AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi olarak belirlendi.

Sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır.

AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapıyor.
Portakal ve Küçükkaya'ya: Naber?
Portakal ve Küçükkaya'ya: Naber?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fox Haber'in seçim programını sunan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya Twitter'dan "Naber?" yazarak tepki gösterdi.
Başbakan Yıldırım'dan muhteşem balkon konuşması
Başbakan Yıldırım'dan muhteşem balkon konuşması
Tarihi seçimin ardından Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.
YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı!
YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı!
YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Merkezi önünde protesto sesleri
CHP Genel Merkezi önünde protesto sesleri
Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte CHP'de partililer yönetim aşağı sloganları atmaya başladı.
Urfa'da 1,25 İlde Sıfır!
Urfa'da 1,25 İlde Sıfır!
CHP 25 ilden milletvekili çıkaramadı, aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde ise milletvekili sayısını korudu - CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'tan TBMM'ye milletvekili gönderdi
Muharrem İnce'den yeni açıklama!
Muharrem İnce'den yeni açıklama!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından bir açıklama yaptı.
Anket şirketlerinin hangisi seçim sonuçlarını bildi?
Anket şirketlerinin hangisi seçim sonuçlarını bildi?
24 Haziran seçim sonuçlarındaki son duruma göre Erdoğan yüzde 52.7, Muharrem İnce ise yüzde 30.8 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Ak Parti yüzde 42.5, CHP yüzde 22.7 oy aldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur." dedi.
Bahçeli'den seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama
Bahçeli'den seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. "Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir" diyen Bahçeli, "Tarafımız Türkiye’dir, safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte Urfa'nın Milletvekilleri,Tam Liste Detaylı Bilgi!
İşte Urfa'nın Milletvekilleri,Tam Liste Detaylı Bilgi!
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Şanlıurfa'da meclise giren 14 milletvekilleri şu şekilde:
Kaç ilde hangi aday önde bitirdi?
Kaç ilde hangi aday önde bitirdi?
Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı seçimde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 63 ilde önde görünürken, Muharrem İnce 8, Selahattin Demirtaş ise 10 ilde önde bitirdi. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ise hiçbir ilde seçimi önde bitirmeyi başaramadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yapıyor
Portakal ve Küçükkaya'ya: Naber?
Portakal ve Küçükkaya'ya: Naber?
Başbakan Yıldırım'dan muhteşem balkon konuşması
Başbakan Yıldırım'dan muhteşem balkon konuşması
YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı!
YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:59
Öğle
12:35
İkindi
16:24
Akşam
19:58
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿