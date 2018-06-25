Doların seçim sonuçlarına ilk tepkisi

DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET GÖREBİLİRİZ

PİYASALAR NASIL HAREKET EDEBİLİR?

PİYASALAR ILIMLI POZİTİF ETKİLENECEK

Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye devam ederken, cuma gününü 4.6770 TL’den tamamlayan dolar kuru, illikit piyasada ilk işlemlerde 4.6715 TL seviyesinden işlem gördü. Dolar kuru şu dakikalarda ise 4.63 TL'de hareket ediyor.Piyasaların da merakla beklediği tarihi seçimde sonuçlar gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy oranları da belli olmaya başladı. Cuma gününü 4.6770 TL’den tamamlayan dolar kuru, illikit piyasada ilk işlemlerde 4.6715 TL'de hareket etti. Dolar kuru en düşük 4.6369 TL’yi görürken, saat 23.35 itibarıyla 4.6382 TL’de hareket etti.Piyasa uzmanları, hafta açılışında pozitif bir seyir beklerken, ilerleyen günlerde de bu pozitif etkinin devam etmesini bekliyorGlobal Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda Erdoğan kazanırken, parlamento çoğunluğunu ise Cumhur İttifakı alıyor. Seçim öncesinde yapılan anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceği, parlamento çoğunluğunun ise muhalefet kanadına geçebileceğine yönelik beklentiler oldukça yüksekti. Eğer şu anki sonuçlar geçerli kılınır yani Cumhurbaşkanı Erdoğan olur ve parlamento çoğunluğunu Cumhur ittifakı alırsa ‘’bölünmüş Ankara’’ olmaması piyasalar açısından iyimser bir tablo oluşturabilecektir. Bu sonuç gerçekleşirse, yatırımcılar ekonomi politikaları ve para politikasının kontrolü üzerine yoğunlaşacaktır" şeklinde söyledi.Baştürk şöyle devam etti: Kısacası yukarıda bahsettiğimiz sonuçlar TL varlıklar için ilk aşamada bir miktar iyimserlik yaratabilir ancak bu iyimserliğin devam edip etmemesi mevcut söylemlerin sürdürülüp sürdürülmemesiyle ilişkili olacaktır. Yılbaşından bu yana hem TL’de hem de borsada gelişen ülke piyasalarına göre negatif ayrışmalar yaşandı. Özellikle borsadaki iskonto yüzde 50 civarına yaklaştı. Ancak küresel bazda risk iştahı geçen yıla göre oldukça azaldı. FED’in bilanço daraltması ve faiz artırımlarına devam ediyor olması diğer yandan da ECB’nin yıl sonunda tahvil alım programına son verecek olması nedeniyle yurtdışı piyasalar geçen yılki gibi bir ralliye pek müsait gözükmüyor. Ancak gelinen mevcut iskontolar en azından TL varlıkların normalleşme sürecine girmesi için alan sağlamaktadır. Bu nedenle mevcut yönetimin pozitif adımlar atması durumunda bu iskonto bir yere kadar kapanabilir.Global Menkul Değerler Analisti Baştürk piyasaların olası tepkisini ise şöyle değerlendirdi: "Bu aşamada hafta açılışı itibarıyla dolarda aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Bu açılışın kuvvetine göre de borsada pozitif bir açılış ön planda olabilir. Ancak yinede ilk aşamada volatilitenin oldukça yüksek olacağını ve yurtdışı gelişmelerin de mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Gelecek resmi sonuçlarda Cumhurbaşkanlığı seçimi veya parlamento çoğunluğunda bir değişiklik olması durumunda TL varlıkların tepkisi de farklı olacaktır."Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Seçimlerin herhangi bir siyasi tıkanıklık veya kargaşaya neden olmadan geride kalmasının piyasaları ılımlı pozitif etkileyeceği görüşündeyim. Geride bıraktığımız üç buçuk aylık dönemde dolar 3,95 TL'den 4,65 TL'ye yükselirken borsa 115 bin puandan 96 bin puana geriledi" dedi.Karayazıcı değerlendirmelerine şunları ekledi: "Seçim belirsizliği ve uygulanacak para ve ekonomi politikalarına yönelik belirsizlik bu tahribatın ana besin kaynakları olmuştu. Bu iki gerekçeden birinin ortadan kalkması önemli. Hafta açılışında yaşanması muhtemel ılımlı pozitif etkinin ilerleyen gün ve haftalarda güçlü pozitif etkiye dönüşmesi pekala mümkün. Ancak bunun için ekonomi yönetimin belirlenmesi ki gözler özellikle Mehmet Şimşek'i arayacaktır ve güven verici adımların atılması gerekiyor."