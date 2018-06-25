İşte Urfa'nın Milletvekilleri,Tam Liste Detaylı Bilgi!

24 Haziran seçim sonuçlarına göre, şu ana kadarki sonuçlarla Şanlıurfa Milletvekilleri belirlendi.



Urfa'da oyların yüzde 95'i sayıldı. Buna göre Ak Parti yüzde 53, HDP yüzde 28,2, MHP yüzde 9,3, CHP 3,6 oy oranına ulaştı.



24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Şanlıurfa'da meclise giren 14 milletvekilleri şu şekilde:

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri

Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasım Gülpınar

Halil Özcan

Zemzem Gülender Açanal

Mehmet Ali Cevheri

İbrahim Halil Yıldız

Halil Özşavlı

Ahmet Akay



Ahmet Eşref Fakıbaba

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951'de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde ihtisas yaptı. Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik Devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. 2004 yılında AK Parti'den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yerel seçimlerinde, partisince aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak girdiği seçimi kazanarak yeniden belediye başkanı oldu. Fakıbaba, bir süre sonra yeniden AK Parti'ye katıldı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen Fakıbaba, 1 Kasım seçimlerinde ikinci kez milletvekili oldu. Ahmet Eşref Fakıbaba, 66'ıncı hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini yürütüyor. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babasıdır.



Mehmet Kasım Gülpınar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.TÖMER'de öğretmenlik yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME'de Mütercim olarak çalıştı. Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu. 24. Dönem'de AK Parti Şanlıurfa'dan Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu. 25. ve 26. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu üyesi. Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Legiond'Honneur nişanı ile taltif edilmiştir. Çok iyi düzeyde Fransızca, İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.





Halil Özcan

Şanlıurfa'da doğdu. Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümünde, doktorasını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde yaptı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi, Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümünde yardımcı doçent, Salih Özcan Öğrenci Yurdu ve Hilal Eğitim Vakfında yönetici, ''Şanlıurfa'nın Rakka, Halep ve Haseki ile Kültür Köprüleri Kurulması Projesi'nde''koordinatör olarak görev yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok kültürel projede ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde yer aldı. Alanında yayımlanmış ve yayımlanmayı bekleyen birçok eseri vardır. 24, 25 ve 25'ncı dönemlerde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Çok iyi düzeyde Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıdır.



Zemzem Gülender Açanal

Şanlıurfa’da doğdu. İlköğretimini İstanbul’da gören Zemzem Gülender Açanal, Urfa Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 30 yılı aşkın süredir eczacılık yapan Açanal, Şanlıurfa Belediyesi’nde Belediye Başkan yardımcılığı yaptı.



Mehmet Ali Cevheri

Şanlıurfa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümünü bitirdi. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı, Kahta Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü ve Muhasebe Bölüm Başkanlığı, Akademik Dayanışma Vakfı Üyeliği yaptı. 26'ıncı dönemde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçilen Mehmet Ali Cevheri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ve Tacikistan Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Orta düzeyde İngilizce bilen Cevheri, evli ve 3 çocuk babasıdır.



İbrahim Halil Yıldız

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. 26. dönemde AK Parti Milletvekili seçilen İbrahim Halil Yıldız, AK Parti MKYK üyesi ve TBMM Adalet Komisyonu üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır. İbrahim Halil Yıldız, 14 Haziran 2018'de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir grup tarafından saldırıya uğramış ve olayda Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmişti.



Halil Özşavlı

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2009 itibaren yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2010 yılında Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlayarak doktor unvanını kazandı. 2017 Yılında Türk Tarih Kurumu’nun Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu’nu kazanarak İngiltere’de bulunan Kent Üniversitesi’nde post doktora çalışmalarını tamamladı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretimi Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. olarak görev yaptı.HalilÖzşavlı iyi derecede İngilizce, Arapça ve Ermenice bilmektedir.



Ahmet Akay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi. Adıyaman ve Şanlıurfa'da öğretmenlik görevinde bulundu. 10 yıl okul müdürlüğü görevi yaptı. 1994 yılında Akçakale Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akay, 3 dönem bu görevi yürüttü



HDP Şanlıurfa milletvekililer:



1 Nimetullah Erdoğmuş



2.Ayşe Sürücü



3.Nusrettin Maçin



4.Ömer Öcalan





Nimetullah Erdoğmuş

1960 senesinde dünyaya gelen Nimetullah Erdoğmuş aslen Bingöllüdür. Erdoğmuş, İlkokul öğrenimini Genç`’in Meşedalı köyünde, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır`da tamamladıktan sonra, 1982 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Erdoğmuş, 1989 - 1991 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Memur olarak görev yaptı. Elazığı'ın Maden ve Baskil ilçelerinde görevlerde bulunan Erdoğmuş, 2002 yılında Elazığ İl Müftülüğüne ardından Kilis İl Müftülüğüne tayin oldu. 2011 yılında Diyarbakır İl Müftüsü olarak atan Erdoğmuş, 2015 yılında buradan emekliye ayrıldı. Erdoğmuş, evli ve 5 çocuk babasıdır.



Ayşe Sürücü

Ayşe Sürücü, 1976 yılında Şanlıurfa'da doğdu. HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı olan Sürücü, evli ve 3 çocuk annesidir.



Nusrettin Maçin

10 Nisan 1963 Diyarbakır doğumlu olan Nusrettin Maçin, liseyi Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinde okudu. 80 Darbesi sonrası Kürdistan Komünist Partisi davasından yargılanan Maçin, 1991 yılında Newroz Dergisi Diyarbakır Temsilciliği'ni yaptı. Özgürlük ve Sosyalizm Partisi kurucu üyesi olan Maçin, partisinin meclis üyeliğini ve parti MYK'sında Genel Başkan yardımcısı olarak görev alıyor.



Ömer Öcalan

Ömer Öcalan, 1976 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Gazetecilik yapan Öcalan, farklı internet sitelerinde habercilik yaptı.



MHP Şanlıurfa milletvekili



1 İbrahim Özyavuz



İbrahim Özyavuz

İlkokulu Harran, orta okulu ve lise eğitimimi Akçakale'de tamamladı.1974-1980 yılları arasında Akçakale ülkü ocakları bünyesinde çalıştı.1994/2009 yılları arasında 3.dönem Harran Belediye başkanlığı yaptı. 2002 ve 2009 yılları arasında Şanlıurfa Amatör Ligde mücadele eden Harranspor'da kulüp başkanlığı yaptı. 2011 seçimlerinde MHP Şanlıurfa milletvekili adayı oldu. 2012-2015 yılları arasında Şanlıurfa MHP İL Başkanlığı yaptı.18 mart 2015 te yapılan MHP’nin 11.kurultayında MYK üyesi seçildi. 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili adayı oldu. 18 mart 2018 de yapılan 12. Kurultayda tekrar MYK’ya seçildi. Şanlıurfada ticaret ve tarımla uğraşıyor.



CHP Şanlıurfa milletvekili



1.Aziz Aydınlık



Aziz Aydınlık

Aziz Aydınlık 1960 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan ve arazi sahibi olan Aydınlık, CHP teşkilatının çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra en son partisinin İl Başkanı olarak hizmet etti. Evli olan Aydınlık, 5 çocuk ba

