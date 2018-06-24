Meclis'te dikkat çeken isimler! Kimler vekil oldu?

İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı. Bunlardan bazıları şöyle:
- Alpay Özalan İzmir'den AK Parti milletvekili oldu.
- Rümeysa Kadak, İstanbul'dan AK Parti milletvekili oldu.
- Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu AK Parti'den Sakarya Milletvekili oldu.
- Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili oldu.
- Altan Tan, Saadet Partisi'ne ayrılan CHP kontenjanından İstanbul milletvekili oldu.
- TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AK Parti'den Malatya milletvekili oldu.
- Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den İstanbul milletvekili oldu.
- Geçtiğimiz dönemde de MHP milletvekili olan eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli milletvekili görevini sürdürecek.
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