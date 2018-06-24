Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 24 Haziran 2018 22:39:23 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli basın mensupları, aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

"Milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti"

24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Seçimlerin gayrı resmi sonuçlarına göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve AK Parti’ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi.

Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bunun yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum.

"Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum"


Sandık güvenliği, Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir. Bugün Türkiye’nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek, ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum.

"Türkiye yüzde 90’lara yaklaşan seçimlere katılma oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir"

Seçimlerin rekor bir katılımla sonuçlanmış olmasını, milletimiz bize ve dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açıktır. Türkiye yüzde 90’lara yaklaşan seçimlere katılma oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30-35-45-50 seçimlerin yapıldığı ülkeler kendilerini demokrat tanımlarken, Türkiye demokrasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50’yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip, ülkemize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.

Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Üstün gayret gösteren YSK’dan il, ilçe seçim kurullarına, sandık başlarında görev yapan heyetlerden, partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

"Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır"


Sevgili milletim, değerli arkadaşlar milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmış, ülkemize bir istikamet göstermiştir. Bundan sonra cumhurbaşkanı ile ve Meclis’i ile bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır.

Buradan tüm milletime her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, siyasi ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle, ülkemizi demokrasi ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Tam tersine Türkiye’nin daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Geçmişte ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak demokrasiden, ekonomiye tüm imkanlardan sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir.

Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

"Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır"

Biliyorsunuz 24 Haziran’da milletimiz sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmedi. Aynı zamanda yeni yönetim sistemini de fiilen hayata geçirdi. Anayasa değişikliğiyle uyumlu şekilde, gerek mevcut mevzuatın ayıklanması, gerek yeni yönetim sisteminin mimarisinin kurulması konusunda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi yemin törenine kadar bir kez daha gözden geçirecek ve yeni sistemi süratle hayata geçireceğiz. Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

Seçim beyannamemizde taahhüt ettiğimiz projeleri takip edecek ve söz verdiğimiz şekilde hizmete sunacağız. Kanal İstanbul’uyla, yerli otomobiliyle, diğer projelerimizle ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız.


Yargımızı tarafsız ve bağımsızlığını güçlendirerek itibarını artırmak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip, canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerinin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek yok.

Ben bir kez daha seçim sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını rabbimden diliyorum. Demokrasi bayramımıza oylarıyla, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’nin aydınlık geleceğine giden yolda milletimizle birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcımız olsun.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Anket şirketlerinin hangisi seçim sonuçlarını bildi?
Anket şirketlerinin hangisi seçim sonuçlarını bildi?
24 Haziran seçim sonuçlarındaki son duruma göre Erdoğan yüzde 52.7, Muharrem İnce ise yüzde 30.8 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Ak Parti yüzde 42.5, CHP yüzde 22.7 oy aldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur." dedi.
Bahçeli'den seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama
Bahçeli'den seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. "Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir" diyen Bahçeli, "Tarafımız Türkiye’dir, safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte Urfa'nın Milletvekilleri,Tam Liste Detaylı Bilgi!
İşte Urfa'nın Milletvekilleri,Tam Liste Detaylı Bilgi!
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Şanlıurfa'da meclise giren 14 milletvekilleri şu şekilde:
Kaç ilde hangi aday önde bitirdi?
Kaç ilde hangi aday önde bitirdi?
Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı seçimde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 63 ilde önde görünürken, Muharrem İnce 8, Selahattin Demirtaş ise 10 ilde önde bitirdi. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ise hiçbir ilde seçimi önde bitirmeyi başaramadı.
Meclis'te dikkat çeken isimler! Kimler vekil oldu?
Meclis'te dikkat çeken isimler! Kimler vekil oldu?
Merakla beklenen 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok ünlü isim milletvekili olmaya başardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Millet Erdoğan'ı Başkan yaptı
Millet Erdoğan'ı Başkan yaptı
24 Haziran seçimleri Türkiye'de birçok değişikliği beraberinde getirdi. Sonuçların açıklanmasıyla "Anadolu ihtilali" olarak yorumlandı. Sandık başına giden millet Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı yaptı.
Harran'da sürpriz sonuçlar! Erdoğan yüzde 97, MHP yüzde 50!
Harran'da sürpriz sonuçlar! Erdoğan yüzde 97, MHP yüzde 50!
Son dakika... Sandıkların yüzde 80'ine yakınının açıldığı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 97 oy alarak Cumhurbaşkanı adayları içerisinde en yüksek oy alan isim olurken, Milletvekili seçimlerinin en çok oy alan partisi ise yüzde 50'ye ulaşan Milliyetçi Hareket Partisi oldu
İnce'den Son Dakika Açıklaması...
İnce'den Son Dakika Açıklaması...
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'nın verilerine göre henüz sandıkların yüzde 37'sinin açıldığını söyleyerek 'Sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.
Erdoğan fark attı! Hangi ilde kim önde gidiyor?
Erdoğan fark attı! Hangi ilde kim önde gidiyor?
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri sonuçları açıklanmaya başladı. Peki hangi ilde kim önde? Ayrıntılar Urfa.com'da
Erdoğan rekor oy aldı, telefona sarıldı...
Erdoğan rekor oy aldı, telefona sarıldı...
Adıyaman'ın Sincik İlçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı oylarının yüzde 94,5'ini Recep Tayyip Erdoğan aldı. Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak sonuçtan dolayı ilçe sakinlerine teşekkür ettiği paylaşımını yaptı.
Anket şirketlerinin hangisi seçim sonuçlarını bildi?
Anket şirketlerinin hangisi seçim sonuçlarını bildi?
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
Doların seçim sonuçlarına ilk tepkisi
Doların seçim sonuçlarına ilk tepkisi
Bahçeli'den seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama
Bahçeli'den seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:59
Öğle
12:35
İkindi
16:24
Akşam
19:58
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿