Harran'da sürpriz sonuçlar! Erdoğan yüzde 97, MHP yüzde 50!

REFERANDUMDA VE 1 KASIM'DA NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde milletvekili seçimleri için oy kullanılan sandıkların yüde 79,6'sı açıldı.Resmi olmayan sonuçlara göre; ilçede Milliyetçi Hareket Partisi oyların yüzde 50.17'sini alırken, AK Parti ise yüzde 48.20 oy aldı.Harran'da HDP'ye ise yüzde 0.22 oy çıktı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Harran ilçesinde sandıkların yüzde 80.3'ü açılırken, kullanılan oyların yüzde 97.79'unu Recep Tayyip Erdoğan aldı.Harran'da 1 Kasım seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 83.58'ini almış, MHP ise yüzde 14.79'luk oy oranına ulaşmıştı.16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda ise ilçenin yüzde 96.83'ü "Evet" oyu kullanmıştı.