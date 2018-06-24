Erdoğan fark attı! Hangi ilde kim önde gidiyor?

ERDOĞAN 66 İLDE ÖNDE GÖTÜRÜYOR24 Haziran seçimi sonuçları açıklanmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 ilde yarışı önde götürüyor.İNCE 7, DEMİRTAŞ 8 İLDE ÖNDECHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 7 ilde, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı 8 ilde rakiplerinden önde.AKŞENER, KARAMOLLAOĞLU VE PERİNÇEK'İN ÖNDE OLDUĞU İL YOKİYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in ise önde olduğu il bulunmuyor.23 BÜYÜKŞEHİR'DE ERDOĞAN ÖNDEResmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 23 büyükşehirde Erdoğan, 4 büyükşehirde İnce, 3 büyükşehirde ise Demirtaş önde.24 BÜYÜKŞEHİR AK PARTİ'DEMilletvekili seçiminde ise, 24 büyükşehirde AK Parti, 3 büyükşehirde CHP, 3 büyükşehirde de HDP önde gidiyorÇEKİŞMELİ İLLERBazı iller büyük bir çekişmeye sahne oluyor. İşte çekişmeli illerdeki son durum;Aydın'da ise Erdoğan ve İnce'nin oyları birbirine çok yakın. Açılan sandıklarda oyların yüzde 43'ü İnce'ye yüzde 40.5'i ise Erdoğan'a çıktı.Tekirdağ'da Muharrem İnce yüzde 46.3 ile yüzde 41 alan Erdoğan'ın önünde.Çanakkale'de de bıçaksırtı bir mücadele var. Erdoğan yüzde 43.6 ile oyların yüzde 41.8'ini alan İnce'nin önünde gidiyor.Mersin'de oyların yüzde 39.6'sı Erdoğan'a, yüzde 37'si İnce'ye çıktı.Siirt'te Demirtaş yüzde 47.8 ile yarışı önde götürüyor. Demirtaş'ı yüzde 45 ile Erdoğan takip ediyor.