Erdoğan'a dünyadan tebrik yağıyor!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Boşnak lider İzetbegovic Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Boşnak lidere teşekkür etti.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.Yetkililerden alınan bilgiye göre, Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arnavut lidere tebriği için teşekkür etti.Macaristan Başbakanı Orban, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkan Erdoğan'ı tebrik etti.Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Ak Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.Katar Emiri Temim, seçimlerdeki başarısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.