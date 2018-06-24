Seçim sonuçlarına göre hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte son durum…

İTTİFAKLARA GÖRE DAĞILIM

Meclis'te hangi parti kaç milletvekili çıkaracak? HDP'nin yüzde 10 seçim barajını geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da büyük oranda değişti.İşte son verilere göre, Meclis'teki sandalye dağılımı:AK Parti: 297CHP: 142MHP: 51HDP: 65İYİ Parti: 45Diğer: 0Cumhur İttifakı: 349Millet İttifakı: 187