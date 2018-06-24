İşte yurt dışından ilk sonuçlar,Erdoğan...

Oy sayımından önce görevliler yemin ederken, sandıklar, saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı.
Yurtdışı sonuçlarında 20.00 itibarıyla dikkat çeken rakamlar ise şu şekilde:
Mısır'da oyların yarısı sayılmışken Erdoğan 56.5, İnce ise 33.2 oranını yakaladı.
Finlandiya'da Demirtaş 43.7 ile birinci Erdoğan 32.1 ile ikinci sırada yer aldı.
Suudi Arabistan'da ilk sonuçlara göre İnce 62.1 ile birinci çıkarken Erdoğan 35.3 oy aldı.
Japonya'da da AK Parti ile HDP başa baş yer aldı.
YURT DIŞI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ;
1. Recep Tayyip Erdoğan 59.1
2. Muharrem İnce 25.9
3. Selahattin Demirtaş 10.9
4. Meral Akşener 3.2
5. Temel Karamollaoğlu 0.7
6. Doğu Perinçek 0.2
Açılan Sandık Oranı: % 23.6
YURT DIŞI GENEL SEÇİM SONUÇLARI
1. CUMHUR İTTİFAKI 57.80
2. MİLLET İTTİFAKI 24.32
3. HDP 15.62
4. DİĞER 1.85
5. VATAN PARTİSİ 0.22
6. HÜDA-PAR 0.15
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