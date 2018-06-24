Urfa'da Kim Önde?,İşte İlk Sonuçlar...

ŞU ANDAKİ TABLOYA GÖRE, 14 MİLLETVEKİLLİĞİNDEN 8'İNİ AK PARTİ, 4'ÜNÜ HDP, 1'ER MİLLETVEKİLLİĞİNİ İSE MHP VE CHP ALIYOR.
24 Haziran Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan: 198.381 oyla yüzde 70.49
Selahattin Demirtaş: 57.398 oyla yüzde 20.40
Muharrem İnce: 19.796 oyla yüzde 7.03
Meral Akşener: 3.432 oyla yüzde 1.22
Temel Karamollaoğlu: 2.117 oyla yüzde 0.75
Doğu Perinçek: 295 oyla yüzde 0.10
2018 Şanlıurfa milletvekili seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 173.355 oyla yüzde 68.94
Millet İttifakı: 14.101 oyla yüzde 5.61
AK Parti: 140.983 oyla yüzde 56.07
HDP: 55.629 oyla yüzde 22.12
MHP: 32.372 oyla yüzde 12.87
CHP: 7.411 oyla yüzde 2.95
İYİ Parti: 3.849 oyla yüzde 1.53
SP: 2.841 oyla yüzde 1.13
SP: 2.841 oyla yüzde 1.13
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