Urfa’da Otomobil Kanala Devrildi…

Kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Mamuca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücüsünün ismi ve Plakası Öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak su tahliye kanalına devrildi.Kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.Yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.