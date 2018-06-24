Urfa'da Çatışma,Savcılık Suruç için soruşturma başlattı

Şanlıurfa Suruç'ta oy verme işlemleri sırasında yaşanan ve insanların yaralandığı olaylar ve 4 çuval oy pusulası yakalanan araçtaki 3 kişi ile ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan Şanlıurfa ve Suruç'ta yaşananlarla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Sevimleri sırasında basında ve sosyal medyada Şanlıurfa' nın Suruç İlçesinde birtakım oy kullanma usulsüzlüklerinin ve yaralama olaylarının yaşandığı iddialarıyla ilgili haberler çıktığı görülmekle:

1. Olaylarla ilgili vatandaşların ve bütün siyasal partilerin müracaatlarını ve şikayetlerini İl ve İlçe Seçim Kurullarına ve İl ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletmişlerdir.

2. Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ba/ı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur.

3. Suç duyurusunda bulunanan hususular ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili olarak Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal gerekli soruşturma işlemlerine başlatılmıştır. Usulsüz oy kulanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gereli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir.

4. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

5. Gerek II ve İlçe Seçim Kurullarının gerekse Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm iddiaları titizlikle değerlendirmişlerdir. Bundan sonraki iddiaları da yine titizlikle değerlendirmeye devam edeceklerdir. '

6. Seçim ile ilgili suç içeren tüm davranışlar etkin bir şekilde soruşturmaya devam edilecektir."