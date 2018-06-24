2 Kişi Hayatını Kaybetti!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi. Gün içerisinde seçimle ilgili en çok konuşulan konu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olaylar oldu. Bir iddiaya göre de İYİ Partili bir başkan ve 2 vatandaş sandık kavgasında öldürüldü.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180.065 sandıkta oylarını kullandı.Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.