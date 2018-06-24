Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 24 Haziran 2018 00:01:16 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalılar Dikkat,Oy Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yeni bir siyasal rejimin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya girmesinin ilk adımını oluşturacak bu seçimler parlamentonun belirlenmesinde bir yenilik olacak.

Urfalılar Dikkat,Oy Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yeni bir siyasal rejimin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya girmesinin ilk adımını oluşturacak bu seçimler parlamentonun belirlenmesinde bir yenilik olacak.

AK Parti ve MHP, BBP'nin desteğiyle Cumhur İttifakı olarak; CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, DP'nin desteğiyle Millet İttifakı olarak seçimlere giriyor. Peki seçmenler yeni usüllerin uygulanacağı bu seçimde nasıl oy kullanacak ve nelere dikkat etmeleri gerekiyor?

Pusulada adayların fotoğrafları isimleri ve bunların hemen altında "EVET" mührünün basılacağı alan bulunuyor.

Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada CHP'nin adayı Muharrem İnce, ikinci sırada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üçüncü sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yer alıyor. Pusulada adayların fotoğrafları isimleri ve bunların hemen altında "EVET" mührünün basılacağı alan bulunuyor.

Siyasi partilerin oy pusulasında ise AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, BBP'nin destek verdiği "Cumhur İttifakı" ilk, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı" son sırada. Pusulada HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü sırada yer alıyor.



İttifak yapan partiler, oy pusulasında ittifak unvanları altında yan yana bulunuyor. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları belirtiliyor. Yurt içindeki pusulalarda partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de bulunacak.

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekecek.

Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.

Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.

İttifak alanı içerisinde, "EVET" mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.

Seçmenlerin aklını kurcalayan çeşitli sorular var:

-Yalnızca ittifaka oy atabilir miyiz?

-Hem ittifaka, hem de bir partiye oy kullanabilir miyiz?

-Bu seçeneğe yöneldiğimizde, ittifakla birlikte en çok kaç parti için oy verebiliriz?

-Mührü ittifaka değil de, ittifak bünyesindeki birden çok partiye basabilir miyiz?

Oy kabinine giren seçmenler, sandık kurulu tarafından kendilerine verilmiş olan oy pusulasında üstünde "Cumhur İttifakı" ve "Millet İttifakı’ olmak üzere iki hane ve ayrıca bunların altında partilere ayrılmış bölümlerle karşılaşacak.

Oy pusulalarında "ittifak alanı" denilen bir alan var. Yani, ittifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dâhil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamını oluşturan bölüm. İttifaka oy verecek seçmenlerin bu alana mühür basması durumunda oylar geçerli olacak. Seçmen "ittifak alanında" mührünü isterse yalnızca tek bir partiye basabilir, isterse yalnızca ittifak bölümüne... Ayrıca, hem ittifak bölümüne, aynı zamanda bunun altındaki parti alanlarına da basabilir mührü. Mühür bu alanda birden fazla defa basılsa bile "oy tektir" ilkesi nedeniyle, oy geçerli olacak. Pusulada yalnızca tek bir partiye mühür basılmışsa, sayım aşamasında oy o partiye yazılıyor. Pusulada yalnızca ittifaka mühür vurulmuşsa, oy "ittifak ortak oyları" sütununa yazılıyor. Pusulada hem ittifaka, hem de tek bir partiye mühür vurulmuşsa, oy o partiye atılmış sayılıyor. Pusulada mühür ittifak bölümüne taşacak şekilde parti alanına vurulmuşsa, oy yine partiye sayılıyor.

T24
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Urfa’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Siverek’te elektrik arızasını gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı.
Suruç Olayı Aydınlatılmalı;'Suruç’ta çarşıda ve hastanede ne oldu?'
Suruç Olayı Aydınlatılmalı;'Suruç’ta çarşıda ve hastanede ne oldu?'
''Suruç'ta patlak veren dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, sekiz vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan olay kısa zamanda siyasetin gündemine girdi. İktidar kanadından HDP ve PKK’yı sorumlu tutan bir dizi açıklama yapıldı. HDP tarafından yapılan karşı açıklamalarda ise olay “provokasyon” olarak nitelendirildi.
Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim
Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin' Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim" dedi.
Urfalılar Dikkat,Oy Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Urfalılar Dikkat,Oy Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Yeni bir siyasal rejimin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya girmesinin ilk adımını oluşturacak bu seçimler parlamentonun belirlenmesinde bir yenilik olacak.
Hilvan'da, Evlilikte Pozitif İletişim Konferansı
Hilvan'da, Evlilikte Pozitif İletişim Konferansı
Hilvan Belediyesi toplum, aile ve bireyler arasındaki iletişimlerin sağlıklı olabilmesi amacıyla konferans düzenledi.
“Cumhurbaşkanımız kadınlara güveniyor”
“Cumhurbaşkanımız kadınlara güveniyor”
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ecz. Zemzem Gülender Açanal, seçim çalışmalarının son gününde Haliliye İlçe Kadın Kollarıyla birlikte Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde Hatice Kaya’nın düzenlediği ev toplantısına katıldık.
“Gençler, yanlış yaparsanız bu günleri mumla ararız”
“Gençler, yanlış yaparsanız bu günleri mumla ararız”
AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik ile birlikteAytar-Yarış çiftinin nişan merasimine katıldılar.
Bakış, Yaşar Köyünün Desteğini Aldı
Bakış, Yaşar Köyünün Desteğini Aldı
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış Yaşar Köyü’nün desteğini aldı. Yüzlerce kişi ile Yaşar Köyü’ne giden Bakış’a ilgi oldukça büyüktü.
Çokan, Güvenlik Görevlilerini Ziyaret Etti
Çokan, Güvenlik Görevlilerini Ziyaret Etti
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan seçime son gün kala Urfa Merkezde ziyaretlerine devam etti.
Yıldız, Muhtarları Ziyaret Etti
Yıldız, Muhtarları Ziyaret Etti
MHP Şanlıurfa Milletvekili Halit Yıldız, Türk Köyünü ziyaret etti.
Sayık’a Büyük Destek
Sayık’a Büyük Destek
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Sayık Abdülhamit Han Gençlik Derneğini ziyaret etti.
Yılmaz Bu Akşam Canlı Yayında Olacak
Yılmaz Bu Akşam Canlı Yayında Olacak
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ömer Çağlar Yılmaz, bu akşam canlı yayında olacak.
Urfa’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Urfa’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Suruç Olayı Aydınlatılmalı;'Suruç’ta çarşıda ve hastanede ne oldu?'
Suruç Olayı Aydınlatılmalı;'Suruç’ta çarşıda ve hastanede ne oldu?'
Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim
Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim
Urfalılar Dikkat,Oy Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Urfalılar Dikkat,Oy Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:59
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:58
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿