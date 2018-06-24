Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim



'HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM'

'HESABINI SORACAĞIZ'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin' Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim" dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi:Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim.Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de nohutta da… Tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu söylüyorum, karanlık eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Onlar görecekler, benim vatandaşıma 50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. En kısa sürede fiyatlar normale dönecek./Sputnik