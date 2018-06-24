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Bu haber 24 Haziran 2018 00:52:22 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin' Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim" dedi.

Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin' Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi:


'HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM'


Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim.

'HESABINI SORACAĞIZ'


Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de nohutta da… Tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu söylüyorum, karanlık eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Onlar görecekler, benim vatandaşıma 50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. En kısa sürede fiyatlar normale dönecek./Sputnik
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Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim
Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin' Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim" dedi.
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