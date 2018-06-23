Hilvan'da, Evlilikte Pozitif İletişim Konferansı

Hilvan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği "Evlilikte Pozitif İletişim" konferansına konuşmacı olarak katılan Psikolog Yazar Şeyda Betül Kılıç, katılımcılara çiftler arasındaki pozitif iletişimin nasıl olması gerektiğini aktardı.Düzenlenen konferans öncesi salondaki kalabalığa seslenen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Bayık, "Bizler ahlaken çökertmeye çalışan proje zihniyetlerine karşı uyanık olmamız gerekmektedir. Bunun da tek yolu, din, dil ve ırk ayırımı yapmadan iyi bir eğitimden geçmektedir. Bu vesile ile Hilvan Belediyesi olarak, yarınlarımızı emanet edeceğimiz genç nesillerin yüksek eğitim alabilmeleri ve üniversitelere yerleştirmeleri için maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaktayız. Bugüne kadar harcadığımız emekler karşılıksız kalmayıp, belediyemiz bünyesindeki Hilvan Bilgi Evi'nde üniversiteye hazırlık eğitimi görenlerin büyük çoğunluğu Türkiye'deki bir çok üniversiteye yerleşti. İnşallah, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu başarıyı ikiye katlayıp gençlerimizin eğitimine katkılarımızı sürdüreceğiz" dedi.