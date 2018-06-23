“Cumhurbaşkanımız kadınlara güveniyor”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ecz. Zemzem Gülender Açanal, seçim çalışmalarının son gününde Haliliye İlçe Kadın Kollarıyla birlikte Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde Hatice Kaya’nın düzenlediği ev toplantısına katıldık.Ev toplantısında kadınlarımızla sohbet ettiklerini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ecz. Zemzem Gülender Açanal, “Kadınlarımızla seçimin önemini ve hedeflerimizi konuştuk. Cumhurbaşkanımızın kadınlarımıza çok güvendiğini hatırlattık. Cumhurbaşkanımız için Pazar günü mutlaka sandık başına giderek oylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milletvekili seçiminde de AK Partiye oy vermelerini istedik. Doğru olanında bu olduğunu izah ettik. VakitŞanlıurfaVakti, VakitTürkiyeVakti diyerek çok iyi düşünüp, başkalarına aldanmadan ülkemizin, milletimizin, mazlum milletlerin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın ve torunlarımızın daha huzur ve refah içinde bir yaşam sürmeleri için oylarını dikkatli kullanmalarını istedik” dedi.Büyükşehir Belediyemizin Engelli Koordinasyon Merkezini de ziyaret ettiklerini belirten AK aday Ecz. Z.Gülender Açanal,“Kardeşlerimizin ürettikleri herşey şahane. İşte böyle; tüm dezavantajlı gurupları ve onlara beceri ve para kazandıracak imkanlar sunan yerel yöneticileri ile topyekûn kalkınma için, huzur ve istikrarın devam etmesi için AK Parti desteklenmeli. Cumhurbaşkanlık seçiminde de yeni sisteme geçeceğimizden dolayı tecrübeli olan, inançlı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy verilmeli diyoruz” diye konuştu.AK aday Açanal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü de ziyaret ederek,İl Müdürü Hasan Bilici ile birlikte Sevgi Evini ziyaret ettiler.AK Parti Milletvekili adayı Eczacı Gülender Açanal, Sevgi Evinde kalan çocuklarımızla öğlen yemeğini birlikte yediklerini, kucaklaştıklarını, sorunları ve çözümleri konuştuklarını söyledi.AK aday Açanal, ‘AK yol arkadaşım’ dediği AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayıİbrahim Toru ile birlikte Birecik ilçesine giderek AK Parti kurucu üyelerinden, geçmiş dönemlerin Milletvekili ve Kamu Denetçisi Yahya Akman’a ta’ziye ziyaretinde bulundular.AK adaylar Açanal ve Toru, 2 yeğeni suda boğulan Yahya Akman’a baş sağlığı dileklerini iletip, “Rabbim gençlerimizin mekânını cennet etsin, ailesine sabır versin” diyerek Allah’ın kendilerine ve ailelerine sabır temennisinde bulundular.