“Gençler, yanlış yaparsanız bu günleri mumla ararız”

AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik ile birlikteAytar-Yarış çiftinin nişan merasimine katıldılar.Nişan töreninde özellikle gençlere seslenen AK vekil Gülpınar, tıpkı 30 sene, 40 sene önceki Siverek gibi huzursuzluğu yaşamamak için, her şey gençlerin elinde olduğunu, gençlerin yanlış yapması halinde bu günleri bile mumla arar olacağımızı belirterek, gençler bu huzuru devam ettirmesini istedi.Genç çiftin nişan yüzüklerini takıp mutluluklar dileyen AK Vekil Gülpınar, özellikle gençlere seslenerek, “Aytar ve Yarış ailesinin değerli üyeleri. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten çok güzel bir manzara. Siverek adına bir kere daha çok mutlu oldum. Burada benim en fazla dikkatimi çene ve söylemem gereken bir konu var. Ben özellikle de gençlere sesleneceğim. Bakın şunun kıymetini çok iyi bilelim. Şu anda öyle bir nimetle karşı karşıyayız ki, Siverek’te aynı bizim Ankara’da, İstanbul’da olduğu gibi şöyle bir ortamın her şeyden önce huzur içinde yaşanması Allah’ın bize verdiği en büyük lütuftur, değerli gençler. Lütfen çok iyi bakın bu bir seçim çalışması, seçim propagandası değil. İster oyunuzu verin, isterseniz vermeyin. Ama nolur mantığınızı kullanın, şu huzur ortamının elinizden gitmesine fırsat vermeyin. Benim küçüklüğüm, çocukluğum Siverek’te geçti. Huzursuzluğun ne demek olduğunu çok iyi bilirim ama sizler bilmezsiniz. Etrafımızda ateş çemberi varken bizim huzuru yaşamak kadar bize Allah’ın bir lütfu olamaz. Benim sizden ricam, aklınızı, mantığınızı kullanın. Bu huzurun devamına bir kere daha evet deyin. Bize huzur lazım değerli dostlar. Huzur geldiği zaman mutluluğumuz da artar, çocuklarımız da mutlu olur, torunlarımız da mutlu olur, geleceğimiz de emin ellerde olur. İnşaallah bu aileden güzel güzel çocuklar olacak. İnşaallah memlekete, millete, vatana ve her şeyden önce Siverek’imize faydalı çocuklar olacak. O çocuklar da bizden çok daha huzurlu, çok daha modern, çok daha fazla imkanlara sahip bir toplumda yaşayacaklar. İşte bu gün bunun anahtarı sizlerde. Allah korusun yanlış bir şey yaparsanız, yarın bu günleri mumla ararız. Tıpkı 30 sene, 40 sene önceki Siverek gibi. Bizi o hale getirmeyin lütfen. Herşey gençlerin elinde. Büyüklere bir şey demiyorum, ne olur gençler bu huzuru devam ettirin. Huzurumuz artarak devam etsin inşaallah. Allah bu topraklarda Kürt, Zaza, Arap, Türk demeden hep birlikte yaşamayı bizlere nasib eylesin. Bu güzel birlikteliği de ben tebrik ediyorum. Allah mesud etsin. Ölene kadar, öldükten sonra da, ahitte, öbür dünyada da birlikteliğinizi daim etsin. Aileleri de mesud etsin. Ailelerde yorulmasın, ailelerde huzurlu, mutlu olsun sonuna kadar, sonsuza kadar inşaallah. Hepinizi ben muhabbetle selamlıyorum. Tekrar Allah hayırlı etsin, mutluluğunuz daim olsun” dedi.AB Uyum Komisyonu Başkanı MehmetKasımGülpınar ve Fatıh Bucak, Koçali Began’ın verdiğidavette biraraya geldiler.Abdalaga Mahallesinde İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Karakan ve Mahalle Başkanı Hasan Önel’in organize ettiği mahalle toplantısına da katılan AK Vekil Gülpınar, daha sonra Belediye Meclis üyeleri Nusret Tüysüz ve Selahattin İlhan'ın açmış olduğu Seçim Bürosunu ziyaret etti.