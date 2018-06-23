Sayık, 1 Aylık Seçim Sürecini Değerlendirdi

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Sayık, kendi seçim bürosunda 1 aylık süre zarfında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Çalışmalarından elde ettiklerini bürodaki kalabalığa anlatan Sayık, “Çalışmalara başlamadan önce halkın sorunlarını bildiğimi sanıyordum. Fakat bu 1 ay içerisinde dinledik, gördük ki sorunlar bizim bildiğimizden daha fazlaymış” dediSeçime son 1 gün kala partiler çalışmalarını değerlendirmek üzere vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. 1 aylık seçim çalışmalarını değerlendiren partilerden birisi de MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Sayık oldu.Sayık, 1 aylık seçim çalışması sürecinde yanında olan ailesine, akrabalarına eş ve dostlarına ve özellikle Urfa halkına teşekkürlerini sundu.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Sayık, “Bu akşam 24.06.2018 Cumartesi saat 18.00’da seçim yasağı başlıyor diyen Sayık, biz bu gece uyumayacağız. Sizlerle ev ev gezip 1 oy 1 oydur diye yola çıkıp çalışmalarımızı sizinle devam ettireceğiz. Hepiniz 1 eve gidip MHP’ye 1 oy isteyin” dedi.