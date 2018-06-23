Uçan Taksi Vahana İlk Test Uçuşunu Gerçekleştirdi

İlk Uçuş 53 Saniye Sürdü

Uçan Taksi Çeşitli Görevlerde Kullanılacak

Akıllara 'Uçan otomobilleri sık sık gördüğümüz Jetgiller çizgi filmi gerçek mi oluyor?' sorusunu getiren bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Airbus, Vahana adını verdiği uçan otomobilinin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.Vahana bir dakikadan az süren ilk tam ölçekli test uçuşunu gerçekleştirdi. Uçan taksi, deneme esnasında tamamen otonom şekilde çalıştı ve yerden yaklaşık 5 metre yüksekten uçtu.CNBC’de yer alan habere göre Airbus, uçuşun Çarşamba günü gerçekleştiğini ve 53 saniye sürdüğünü söyledi.Vahana ekibi, bir sonraki hedeflerinin aracı sadece havalandırmaktan ziyade insanları veya eşyaları A noktasından B noktasına taşıyabilecek şekilde aracın kendi kendini yönlendirebilmesi olduğunu söyledi.Airbus, gelecekte VTOL’un bir kargo dağıtım platformu, ambulans, arama kurtarma cihazı veya taksi olarak da görev yapabileceğini söyledi.Drone benzeri tekne geliştiren Vahana ekibi, “sağduyu ve önleme” teknolojilerinin geliştirilmesinin istenen güvenlik düzeylerini elde etmek için anahtar olacağını söyledi.