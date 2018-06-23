Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 23 Haziran 2018 10:36:14 Tarihinde eklenmiştir.

Uçan Taksi Vahana İlk Test Uçuşunu Gerçekleştirdi

Uçan Taksi Vahana İlk Test Uçuşunu Gerçekleştirdi

Akıllara 'Uçan otomobilleri sık sık gördüğümüz Jetgiller çizgi filmi gerçek mi oluyor?' sorusunu getiren bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Airbus, Vahana adını verdiği uçan otomobilinin ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Vahana bir dakikadan az süren ilk tam ölçekli test uçuşunu gerçekleştirdi. Uçan taksi, deneme esnasında tamamen otonom şekilde çalıştı ve yerden yaklaşık 5 metre yüksekten uçtu.

 

İlk Uçuş 53 Saniye Sürdü

CNBC’de yer alan habere göre Airbus, uçuşun Çarşamba günü gerçekleştiğini ve 53 saniye sürdüğünü söyledi.
Vahana ekibi, bir sonraki hedeflerinin aracı sadece havalandırmaktan ziyade insanları veya eşyaları A noktasından B noktasına taşıyabilecek şekilde aracın kendi kendini yönlendirebilmesi olduğunu söyledi.

 

Uçan Taksi Çeşitli Görevlerde Kullanılacak

Airbus, gelecekte VTOL’un bir kargo dağıtım platformu, ambulans, arama kurtarma cihazı veya taksi olarak da görev yapabileceğini söyledi.
Drone benzeri tekne geliştiren Vahana ekibi, “sağduyu ve önleme” teknolojilerinin geliştirilmesinin istenen güvenlik düzeylerini elde etmek için anahtar olacağını söyledi.


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Uçan Taksi Vahana İlk Test Uçuşunu Gerçekleştirdi
Uçan Taksi Vahana İlk Test Uçuşunu Gerçekleştirdi
İnce, Parası Olan Yaşasın Derse Şaşırmayın
İnce, Parası Olan Yaşasın Derse Şaşırmayın
İnce Ankara'da düzenlenen mitingte; " Parası olan köprüden geçsin diyor, yakında parası olan hasta olsun ya da parası olan yaşasın derse şaşırmayın" dedi.
Takım Elbiseyle Denize Girdi, Oy İstedi
Takım Elbiseyle Denize Girdi, Oy İstedi
Saadet Partisi Ordu milletvekili adaylarından Muammer Bilgiç, imza attığı seçim çalışması ile sosyal medyada ilgi topladı. Denize girip yüzen vatandaşlardan oy toplayan bilgiç Türkiye’de seçim çalışmalarında bir ilke imza atarken, ayırca “Dip Dalga” ismini verdiği bir reklam filmi de çekti. Denizde gerçekleştirilen çekimlerde milletvekili adayı ekonomi değerlendirmesi yaptı ve muhalefete dair açıklamalarda bulundu.
Urfa’da Kaza,2 Ağır Yaralı!
Urfa’da Kaza,2 Ağır Yaralı!
Akşam saatlerinde Hilvan İlçesinde meydana gelen Araç kazasında 2 kişi yaralandı.
Erdoğan'dan Suruç Açıklaması...
Erdoğan'dan Suruç Açıklaması...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Maltepe'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Suruç'ta attığınız adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. Zira orada attığınız adımda, o PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil, şu anda içeride ama şunu açık söyleyeyim, bizim PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek" dedi.
Korkunç Cinayette,Urfa Detayı!
Korkunç Cinayette,Urfa Detayı!
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında gerçekleşen cinayet hâlâ aydınlatılmadı. Gaziantep’te yaşayan Erdoğan ailesinden iki erkek kardeş öldürülmüş, yaralanan kız kardeş iki ay tedavi görmüştü. Amcaoğulları tarafından öldürülen iki kardeş Abdullah Erdoğan ve Hüseyin Erdoğan’ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Mustafa Erdoğan’ın sahte kimlikle ticaret yaptığı da iddialar arasında. Öldürülen kardeşlerinin katilinin yakalanması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e çağrıda bulunan ağabey Hasan Erdoğan, “Dosyayı Şanlıurfa’da Bozova’ya bağlı Şanlıavşar Karakolu takip ediyor. Hasan Başçavuş ve Soner Başçavuş bize katilin sakal uzattığını hatta sahte isimle ticaret yaptığını bile söylemişlerdi. Ama şimdi ‘İzini kaybettik’ diyorlar. Artık bize de tehdit telefonları açıyor bu katil. Geçen gün bir köpeğin bacakları kesildi. Yaşanan bu vahşete karşı Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül de seferber oldu ve çok geçmeden bunu yapan kişi yakalandı ve tutuklandı. Benim kardeşlerimin o kadar mı değeri yok?” dedi.
Urfa'da Korkunç Kaza,Takla Attı;1 Ölü 5 Yaralı…
Urfa'da Korkunç Kaza,Takla Attı;1 Ölü 5 Yaralı…
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
“Otuz yıldır bir teşekkür mektubu almadım”
“Otuz yıldır bir teşekkür mektubu almadım”
Şanlıurfa’ya TBMM tarafından “Şanlı” ünvanının verilmesinin 34’üncü yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Urfalıların kurtuluş mücadelesindeki kahramanlığının, ulusal bağımsızlığın elde edilmesinde büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi.
Urfa’da Bir Suriyeli Boğularak Öldü!
Urfa’da Bir Suriyeli Boğularak Öldü!
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek amacıyla Sulama Kanalına Giren 1 Suriyeli boğularak hayatını kaybetti.
Urfa'da Feci Kaza,Kafa Kafaya Çarpıştılar..
Urfa'da Feci Kaza,Kafa Kafaya Çarpıştılar..
Şanlıurfa’da 2 Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı. Kazada 2 Kişi Yaralandı
MHP Urfa Teşkilatı ‘İşte Cumhur İttifakı Böyle Olur’ Dedirtti… Önde AK Parti, Ardında MHP
MHP Urfa Teşkilatı ‘İşte Cumhur İttifakı Böyle Olur’ Dedirtti… Önde AK Parti, Ardında MHP
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Urfa’ya gelmesi dolayısıyla 420 metrelik dev “Şanlı Şehrimize Hoş Geldiniz” yazısı asan MHP İl Başkanlığı, aynı pankartı Urfa’nın girişine de astı..
Bakış ve Özyavuz GTV’de Canlı Yayında Olacak
Bakış ve Özyavuz GTV’de Canlı Yayında Olacak
MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayları Halil Bakış ile İbrahim Özyavuz bu akşam saat 19.30’da GTV’de canlı yayında olacaklar.
'Tatlıses olmadan önce daha çok iş alıyordum'
'Tatlıses olmadan önce daha çok iş alıyordum'
Urfa’da Kaza,2 Ağır Yaralı!
Urfa’da Kaza,2 Ağır Yaralı!
Erdoğan'dan Suruç Açıklaması...
Erdoğan'dan Suruç Açıklaması...
Korkunç Cinayette,Urfa Detayı!
Korkunç Cinayette,Urfa Detayı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
37°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:59
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:57
Yatsı
21:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿