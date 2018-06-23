İnce, Parası Olan Yaşasın Derse Şaşırmayın

İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.“Küllerimizden yeniden doğduğumuz şehir Ankara, Seğmenli'nin şehri Ankara, yiğit insanların memleketi Ankara. Bu 106. mitingimiz. Bu miting gördüğüm en iç içe miting. Bundan daha sıkışık bir miting görmedim ben. Şimdi Allah'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde neler yapacağımı anlatacağım. Ama önce şunu söyleyeyim. Pazar günü ben yok sen yok o yok biz varız, biz.”“50 günde evimde ya 2 gece yattım ya 3 gec. Yarın akşamdan itibaren sıra sizde. Cumartesi günü geç kalmayın okulların bahçesinde yatın. Pazar günü acıkmayın hasta olmayın. Pazar günü sabah Yalova'da oyumu kullanıp doğru Ankara'ya geleceğim. Bakın 3 tane kurum, Biri Anadolu Ajansı, biri TRT, diğeri YSK hiçbir intikam duygum yok rövanş duygum yok ama bu üç kurumun yöneticilerini yargıya göndereceğim. AA YSK TRT yöneticilerini yargıya göndereceğim. ““Ankara'da bugün birşey yapmışlar CHP logosu basmışlar. Türbanı yasaklayacağz demişler. Bunu yazan ahlaksıza sesleniyorum bunu yazan namussuza sesleniyorum. Bunlar bırak müslüman olmayı insan bile değiller. Bu broşürlerin ne bizle ne de CHP'yle alakası vardır. Benim cumhurbaşkanlığımda ister kamuda ister özel alanda başörtüsü tak böyle bir derdimiz yok bizim.Bir kaç gün önce Erdoğan devletin yönetim şemasını açıkladı. Ortada bir güneş var etrafında da farklı yörüngeler var. Ortada Erdoğan var etrafında da yalakaları var. Dünyada böyle bir devlet yönetimi yok, böyle bir şirket yönetimi yok, dünyada böyle bir organizasyon şeması yok. Bu paralel bir yapıdır, bu tek akılla Türkiye'yi yöneteceğim demektir. Emin olun ne yaptığını bilmiyor. Kampüs demiyor külliye diyor. Neden batı sözcükleri kullanıyorsunuz diyor, burayada yazmış finans ofisi.Yanındakilerini değiştirdi olmadı bakanları değiştirdi olmadı, Çankaya Köşkü'nü değiştirdi olmadı, devletin yapısını değiştirmeye çalışıyor olmayacak, Erdoğan sen uğraşma her şey değişecek zaten.”