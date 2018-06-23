Takım Elbiseyle Denize Girdi, Oy İstedi

Takım Elbise İle Oy TopladıMuammer Bilgiç, seçim çalışmalarında görülmemişi yaparak takım elbise ile denize girerek yüzen vatandaşlardan oy topladı. Seçim çalışmalarını denizin içinde takım elbisesiyle gerçekleştiren Bilgiç, ayrıca bir reklam filmi de çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına;
“Dip dalga bir Muammer Bilgiç filmi :)
yönetmen: Muammer Bilgiç
Kamera: ct, yusuf şahin
Ses: Beytullah Yadi ışık:
Güneş Işığı Oyuncular: Veysel Ilhan, Ahmet özkaya, Bayram Ortatepe, fatih Sınay, melih ş, ali ş, Ahmet kuşlu. Çok yakında gösterimde” ifadelerini ekledi.
Milletvekili adayının bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce insana ulaştı.
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