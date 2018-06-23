Takım Elbiseyle Denize Girdi, Oy İstedi

Takım Elbise İle Oy Topladı

Takım elbiseyle Ordu sahilinde denize giren Muammer Bilgiç, bu reklam çalışmasını sosyal medyadan duyurunca, sosyal medyada günün konusu oldu.Muammer Bilgiç, seçim çalışmalarında görülmemişi yaparak takım elbise ile denize girerek yüzen vatandaşlardan oy topladı. Seçim çalışmalarını denizin içinde takım elbisesiyle gerçekleştiren Bilgiç, ayrıca bir reklam filmi de çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına;ifadelerini ekledi.Milletvekili adayının bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce insana ulaştı.