'Tatlıses olmadan önce daha çok iş alıyordum'

◊ “Maalesef” hayırlı olsun. Projeyi anlatır mısınız?
- Biz bu “Maalesef”ten önce 5-10 tane sıfır şarkı çalıştık stüdyoda. Hiçbiri enerjimize uymadı. Bir yerde bir eksiklik olduğunu düşündük. Cover şarkıya önyargılıydım ama bu “Maalesef” farklıydı, sahne repertuvarımın baş şarkısıydı. Birçok mekanda da duyuyordum. Sonunda dedim ki “Recover yapacaksak bunu yapalım”... Hazırladık, servis ettik. Şu anda da güzel yorumlar alıyoruz.
◊ Hazırladığınız diğer şarkılar öylece kaldı mı?
- Aynen öyle. İçime sinmedi çünkü. Emin olmadığım bir işi de çıkarmak istemedim.
◊ Yaza uygun bir şarkıyla çıkış yaptınız...
- Kesinlikle. Enerjisiyle falan tam bir yaz şarkısı.
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Hatta hayalimde plajda kocaman bir ekranda dönmesi var. İnsanlara pozitif enerji veriyor, dans ettiriyor. İddialıyım.
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