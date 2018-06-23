'Tatlıses olmadan önce daha çok iş alıyordum'

◊ “Maalesef” hayırlı olsun. Projeyi anlatır mısınız?

◊ Hazırladığınız diğer şarkılar öylece kaldı mı?

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, uzun zamandır müzik dünyasında kendi kanatlarıyla uçuyor. Yeni single’ı “Maalesef”i geçtiğimiz günlerde çıkaran Çıtak, “Tatlıses olduktan sonra işlerim durakladı. Bu gerçek bilinmeden önce daha çok iş yapıyordum. Çünkü ben bir başkasının adı altında ezilmek ya da bir başka marka altında var olmaya çalışmaktan hep kaçındım” diyor.- Biz bu “Maalesef”ten önce 5-10 tane sıfır şarkı çalıştık stüdyoda. Hiçbiri enerjimize uymadı. Bir yerde bir eksiklik olduğunu düşündük. Cover şarkıya önyargılıydım ama bu “Maalesef” farklıydı, sahne repertuvarımın baş şarkısıydı. Birçok mekanda da duyuyordum. Sonunda dedim ki “Recover yapacaksak bunu yapalım”... Hazırladık, servis ettik. Şu anda da güzel yorumlar alıyoruz.- Aynen öyle. İçime sinmedi çünkü. Emin olmadığım bir işi de çıkarmak istemedim.◊ Yaza uygun bir şarkıyla çıkış yaptınız...- Kesinlikle. Enerjisiyle falan tam bir yaz şarkısı.Hatta hayalimde plajda kocaman bir ekranda dönmesi var. İnsanlara pozitif enerji veriyor, dans ettiriyor. İddialıyım.