Erdoğan'dan Suruç Açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Maltepe'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Suruç'ta attığınız adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. Zira orada attığınız adımda, o PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil, şu anda içeride ama şunu açık söyleyeyim, bizim PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek" dedi.