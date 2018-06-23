Erdoğan'dan Suruç Açıklaması...

Erdoğan Maltepe'de özetle şunları söyledi: Yapacağımız çok iş var, kimseye muhtaç olmayacağız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. AK Parti ne aldatan olur, ne aldanan olur. Bu adımları kararlılıkla attık. Türkiye'de 25 havalimanı vardı, bu sayı 59'a çıktı. Neredeyse lüks otobüs fiyatına uçakla gidiyoruz. Bunlara sorsan, bundan da rahatsızlar. Enerjide Türkiye, dünya devleri arasında yerini alıyor mu? Şimdi nükleer enerjiye, elhamdülillah geçiyor muyuz? Bunun adımlarını da attık mı? Hızla birincinin adımını attık, ikinci, üçüncü ve dördüncü nükleerin de inşallah adımlarını atacağız. Afrin ve Cerablus'a 200 bin kardeşimiz döndü, bu sayı artarak devam edecek. Çünkü hepsi evlerine, topraklarına dönmeyi arzu ediyor. Açık söyleyeyim; bizim PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek. FETÖ ile de mücadelemiz çok daha kararlı gidecek. Sorun bakalım Bay Muharrem'e, Bay Kemal'e 'Sizin terörle mücadele konusunda bir ifadeniz oldu mu, bir açıklamanız oldu mu, FETÖ ile mücadelede bir açıklamanız oldu mu?' Yok. Niye? Beraberler onun için.
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