Korkunç Cinayette,Urfa Detayı!

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRÜP GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMIŞ

JANDARMANIN KAPIDAN KOVDUĞU İDDİA EDİLİYOR

TEHDİT TELEFONLARI AÇIYOR ÖLÜM LİSTESİ ÇIKARIYOR



DAĞA ÇIKAN ÇOCUKLARI İNDİRİP OKUL BİRİNCİSİ ÇIKARDI



ADLİ MERCİLERDEN SONUÇ ALAMADIK

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında gerçekleşen cinayet hâlâ aydınlatılmadı. Gaziantep’te yaşayan Erdoğan ailesinden iki erkek kardeş öldürülmüş, yaralanan kız kardeş iki ay tedavi görmüştü. Amcaoğulları tarafından öldürülen iki kardeş Abdullah Erdoğan ve Hüseyin Erdoğan’ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Mustafa Erdoğan’ın sahte kimlikle ticaret yaptığı da iddialar arasında. Öldürülen kardeşlerinin katilinin yakalanması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e çağrıda bulunan ağabey Hasan Erdoğan, “Dosyayı Şanlıurfa’da Bozova’ya bağlı Şanlıavşar Karakolu takip ediyor. Hasan Başçavuş ve Soner Başçavuş bize katilin sakal uzattığını hatta sahte isimle ticaret yaptığını bile söylemişlerdi. Ama şimdi ‘İzini kaybettik’ diyorlar. Artık bize de tehdit telefonları açıyor bu katil. Geçen gün bir köpeğin bacakları kesildi. Yaşanan bu vahşete karşı Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül de seferber oldu ve çok geçmeden bunu yapan kişi yakalandı ve tutuklandı. Benim kardeşlerimin o kadar mı değeri yok?” dedi.Kardeşleri öldürülen acılı ağabey Hasan Erdoğan yaptığı konuşmada, Kardeşleri Abdullah Erdoğan ile Hüseyin Erdoğan’ın 6 Agustos 2017 yılında Şanlıurfa’nın Bozova’ya bağlı Gerdek Köyü’nde amcaoğulları Mustafa Erdoğan tarafından öldürüldüğünü iddia eden Hasan Erdoğan, “Babamızdan kalan mirası daha önce bölmüştük. Teyitleştirmek için buluşmuştuk. Ben ayrıldıktan 6 saat sonra kardeşlerim öldürüldü” dedi. Kardeşlerinin evin avlu kapısında öldürüldü anı anlatan Erdoğan, “Evin avlusuna taş attılar. Bizimkiler de ‘Ne oldu?’ diye kapıya çıkınca kalbinden vuruluyor. Hüseyin ona koşarken, onu da vuruyor. Arkasından ablam çıkıyor ve onu da vurdu. Kapıya çıkanı pompalı tüfekle vurdu. Ondan sonra avlunun duvarına çıkıp, “Ben vurdum. Bu köyün horozu benim” diyerek gövde gösterisi yaptı. Yaralılarımızı hastaneye götürürken birileri katili kaçırdı. O günden beri yakalanamadı” diye konuştu.Cenaze işlemleri ve taziye dolayısıyla bir hafta sonra katili arama çalışmalarına başladıklarını kaydeden ağabey Erdoğan, “Katilin yakalanması için savcıya, Emniyet Müdürlüğüne, jandarmaya, valiliğe defalarca kez gittik. Şanlıurfa jandarması ve Emniyet Müdürlüğü ‘Yakalanması an meselesi. Peşindeyiz’ diyordu. Şimdi de ‘İzini kaybettik, bulamıyoruz’ diyor. Halbuki sahte kimlik aldığını ve ticarette bulunduğunu bize Şanlıurfa jandarması söyledi. Kimlerle görüştüğünü, ne tür ticaret yaptığını biliyorlardı. Takiptelerdi. ‘Neden yakalamıyorsunuz?’ dediğimizde ‘Anını bekliyoruz. Şu an nerede olduğunu biliyoruz’ diyorlardı” diyerek şöyle konuştu; “Hatta ‘Yakın arkadaşı bizim istihbaratçımız’, ‘Ticaret yaptığı insanlardan biri bizden’ diyorlardı hatta ve hatta sakal bıraktığına kadar biliyorlardı ama bayramdan sonra ‘İzini kaybettik’ dediler ve adeta bizi kapıdan kovdular.”Katil zanlısının öldürdüklerinin haricinde daha da ölüm listesi çıkardığını ve sık sık telefonlarla tehdit savurduğunu belirten ağabey Erdoğan, “Halama önce eniştesi aracılığıyla tehditler yapılmış. 20-25 gün önce de bizzat telefonla arayıp tehdit etti. Gaziantep Savcılığına bildirdik. Zaten öldürülen kardeşimin ailesi de Gaziantep’te yaşıyor. Halam Hanım Kaplan, Mehmet Erdoğan ve beni de öldüreceğini söylüyor. Bizi öldürmeden teslim olmayacağını söylüyor. En son bayramdan bir hafta önce Şanlıurfa jandarmasına gittim. Kapıdan içeri bir sokmadılar beni. ‘İzini kaybettik. Bulursak sizi ararız’ dedi komutan. Tehditler de aldığımız halde katil yakalanamıyor. Bu işte bir tuhaflık var” dedi.Kardeşi Abdullah Erdoğan’ın çok vatansever bir eğitimci olduğunu, gönüllü olarak Şırnak’ta görev yaptığının altını çizen ağabey Erdoğan, “Kardeşim Abdullah çok vatansever biriydi. Gaziantep’te görev yapmasına rağmen gönüllü olarak Şırnak’ta göreve gitti. 2 yıldır orada Şırnak Vali Aydın Aslan okulunda müdür idi. Kendi öğrencilerinden 6’sı okula gelmemiş bir gün. Israrla çocukları arayınca ailelerden biri itiraf etmiş ve ‘Çocuklarımız dağa gitti. Peşine düşme’ demiş. Kardeşim yılmamış ve dağ kadrosundan çocukları getirmiş. Ve o çocuklardan ikisini okul birincisi çıkarttı” dedi.Kardeşi Hüseyin Erdoğan’ın da henüz bir yıllık evli olduğunu ve oğlunun doğduğu gün öldürüldüğünü ifade eden ağabey Erdoğan, “Benim kardeşlerimin canı değersiz mi?” diyerek adalet aradığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Aksaray’da yaşanan ve bir köpeğin dört bacağının kesildiği vahşeti ve Adalet Bakanlığı’nın seferber oluşunu hatırlatarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e de çağrıda bulunan ağabey Erdoğan şöyle devam etti; “Geçen gün bir köpeğin bacakları kesildi. Yaşanan bu vahşete karşı Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül de seferber oldu ve çok geçmeden bunu yapan kişi yakalandı ve tutuklandı. Benim kardeşlerimin o kadar mı değeri yok? Adam öldüren serbestçe dolaşabiliyor ve ticaret yapabiliyor diye bu olay çevrede herkesi cesaretlendirdi. Hatta bizi de teşvik ediyorlar. Ancak biz Allah’tan korkuyoruz. Biz yakalanıp cezasını çekmesini istiyoruz. Adli mercilerden hiçbir sonuç alamadık. Artık biz acımızı unuttuk ve ailemizi korumanın derdine düştük. Adalet Bakanımız Gaziantepli. Buraları çok iyi bilir. Buradaki insanların nasıl kaçakçılık yaptığını ve nasıl sahte kimlik bulduklarını biliyor olmaları lazım.”/Olaymedya