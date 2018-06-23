Urfa'da Korkunç Kaza,Takla Attı;1 Ölü 5 Yaralı…

Kaza, Siverek Devlet Hastanesi Yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sait Bakır yönetimindeki 34 KG 3781 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak takla attı.
Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Saime Yavuz, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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