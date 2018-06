“Otuz yıldır bir teşekkür mektubu almadım”

VALİ ERİN: ÇOK ÖNEMLİ VE KIYMETLİ BİR MİRAS

“OTUZ ÜZ YILDIR BİR TEŞEKKÜR MEKTUBU ALMADIM”

OSMAN DOĞAN KİMDİR?

AÇAR: KIYAMETE KADAR BURADA OLACAĞIZ

Şanlıurfa’ya TBMM tarafından “Şanlı” ünvanının verilmesinin 34’üncü yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Urfalıların kurtuluş mücadelesindeki kahramanlığının, ulusal bağımsızlığın elde edilmesinde büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi.Şanlıurfa Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Açar, Şanlıurfa’ya Şanlı ünvanı verilmesi için kanun teklifi veren eski Milletvekili Osman Doğan, Şanlıurfalı gaziler ve şehit aileleri ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.Şehitlik anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Şanlıurfa’ya Şanlı ünvanının verilmesiyle ilgili kanun ve gerekçesi okundu.Sabiha Özlek Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirler ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, 1984 Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına verdiği kanun teklifi ile Şanlıurfa’ya Şanlı ünvanı kazandıran Şanlıurfa eski Milletvekili Osman Doğan’a Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından günün anısına plaket takdim edildi.Törenler kapsamında İl Müftülüğünce Cuma namazından önce de Dergah Camiinde kurtuluş savaşı şehit ve gazileri için hatim ve mevlit okutuldu.Törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’nın kurtuluş kahramanlarını rahmetle anan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfalıların birlik ve beraberliğinin önemine değindi.Şanlıurfalıların birlik ve beraberliğini kıyamete kadar sürdüreceğine inandığını ifade eden Vali Erin, konuşmasında şunları söyledi:Hz. İbrahim’in, zalim Nemrut’un saltanatına karşı kahramanca duruşunun, Hakk’a teslimiyetinin ve misafirperverliğiyle insan sevgisinin mirasçısı olan Urfa halkına, ulusal kurtuluş savaşında gösterdiği kahramanlık ve cesaretin nişanesi olan Şanlı unvanının verilmesinin 34’üncü yıldönümü vesilesiyle tüm Şanlıurfalı kardeşlerimi en derin duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı destanın kahramanları olan Onikileri, kurtuluş mücadelesinde en yüksek mertebeye erişen aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, mekânları cennet olsun diyorum.Kurtuluş savaşımızın yaşandığı yıllarda, tüm imkânsızlık ve yoksulluklarına rağmen kutsal saydıkları bayrak ve vatan uğruna düşman karşısına dikilen ve işgalci Fransız güçlerini bozguna uğratarak 11 Nisan 1920 tarihini kurtuluş günü olarak kutlayan Urfalıların bu kahramanlığı, ulusal bağımsızlığımızın elde edilmesinde de büyük bir moral kaynağı olmuştur.Tarihin her döneminde vatanının, hürriyet ve bağımsızlığının sembolü olan bayrağımızın, maneviyatımızın, kültür ve medeniyetimizin ebediyen yaşaması için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen Şanlıurfalılar, kutsal saydıkları bu değerlerin tehlikeye düştüğü her zaman ve her anda aynı fedakârlığı göstermiş, birlik ve beraberlikleri ile kıyamete kadar hür ve bağımsız yaşayacaklarını ispatlamışlardır.İnsanlık tarihi boyunca sıkıntı içinde bulunan her millete, güvenli bir sığınak olan Urfa’nın, bugün de binlerce yıllık medeniyet birikiminin gereği 500 binden fazla Suriyeliyi kendi vatandaşından ayırt etmeden sahiplenerek, koruyup kollayarak sergilediği insanlık, emperyalizmin vahşiliğine ve insan haklarından bahsettiği halde, savaştan ve ölümden kaçan insanları çoluk çocuk demeden ölüme terk eden, sahile vuran Aylan bebeklerin cesetlerini görmezden gelen batılı zihniyete karşı ilan edilen bir ültimatomdur.Hiçbir zaman insanları arasında etnik ayrım yapmayan, Türk’ü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Lazı, Zazasıyla birlikte ve barış içerisinde yaşayarak, ortak milli ve manevi değerler etrafında kenetlenen Şanlıurfa, 34 yıl önce resmen elde ettiği “Şanlı” unvanını, 2016 yılında da İstiklâl Madalyası ile taçlandırmış, gelecek nesillere ebediyete kadar yaşayacak çok önemli ve kıymetli bir miras bırakmıştır.Şanlıurfalıların her zaman bu birlik ve beraberliğini koruyacağına, hürriyet ve bağımsızlığından zerre kadar taviz vermeyeceğine, milli ve manevi değerlerine çok güçlü bir şekilde bağlı kalacaklarına yürekten inanıyorum.Bu duygu ve düşüncelerle, kurtuluş mücadelesinde Urfalı kahramanlara özgüven aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kurtuluş mücadelemizde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için can veren terörle mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun.Şanlıurfa’ya Şanlı ünvanı verilmesinde emeği geçen eski Milletvekili Osman Doğan’a da teşekkür eden Vali Erin, “Çok emin olun ki, Şanlıurfa’da 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz, kendisine zerre miktarı katkısı ve desteği olanları asla unutmayacaktır. Aziz şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadığı gibi, bu memleketin istikrar içinde büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına katkı verenleri unutmadığı gibi sizi de unutmayacaktır. Bugün olduğu gibi, bundan sonra da bu derece önemli bir ünvanı Şanlıurfa’ya kazandırılmasında büyük emeği olan bir büyüğümüz olarak size tekrar şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletmek istiyorum” dedi.Törende bir konuşma yapan, verdiği kanun teklifi ile Şanlıurfa’ya Şanlı ünvanı verilmesini sağlayan Şanlıurfa eski Millet Vekili Osman Doğan ise, o yıllarda yaptığı çalışmaları anlattı. TBMM’ye teklif vermeden önce verilen teklifleri ve çalışmalar incelediğini kaydeden Doğan, muhtelif zamanlarda 4-5 Milletvekilinin Urfa’nın ünvanla taltif edilmesini denediğini ancak tekliflerini komisyona ulaştırma imkânını dahi bulamadıklarını öğrendiğini söyledi.Şanlıurfa’da doğup büyüdüğünü, milletvekili seçildiği zaman da ülkesine, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına hizmet etme idealiyle dolu bir genç olduğunu dile getiren Doğan, Urfa’nın hak ettiği bu ünvanı alması için bu kanun teklifini hazırladığını, hazırladığı kanun teklifini dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın yardımı ile TBMM’den geçirme imkânı bulduğunu hatırlattı.Doğan, konuşmasına şöyle devam etti: Maalesef Şanlıurfalı kardeşlerimiz bu işin önemini bir türlü idrak edemediler. Ben hatırlarım, ortaokul sıralarındaydım. Urfa’da Nevşehirli bir Vali vardı. Urfa’ya kahraman ünvanı vereceğim dediği zaman yer yerinden oynadı. Urfalılar o kadar heyecanlandılar ki, adamcağızı milletvekili seçip meclise gönderdiler. Gittim gördüm. O ünvanı almak için teklif hazırlamış ve vermiş, ancak o da başarılı olamamış. Ama şimdi kendi evlatları, sessiz sedasız, hiç kimseye yük olmadan, reklam yapmadan, tek başına gitmiş bu işi başarmış gelmiş ama bunun hiçbir önemi ve anlamı olmamış. Anlaşılacak gibi değil.Otuz üç yıl oldu, bir tek teşekkür mektubu bile almadım. Ne Vilayetten, ne Belediyeden. Bir defa çağırıldım, onda da protokol uygulanmadı. Ben şimdi Sayın Valime, hatırlayanlara ve hatırlatanlara teşekkür ediyorum. Benim beklediğim bir şey yok. Bu saatten sonra politika yapacak değilim, kimseden bir şey de beklemiyorum. Nefes alıyorsam, sadece vatanım için, milletim için, bayrağım için nefes alıyorum. Bu ülke bizimdir, bu vatan bizimdir. Bir çakıl taşına dahi hiçbir hain boşu boşuna gözünü dikmesin. Bizden kimse bir şey alamaz. Biz seksen milyon kardeş, bir millet olan Türkiye Cumhuriyeti mensuplarıyız. Bunu herkes beynine iyice koysun, böyle bilsin. Eğer hasta olan varsa, rahatsız olan varsa gelsin bu bayrağın altında üç beş tur atsın, iyileştiğini görecektir. Bu sıradan bir bayrak değildir. Benim burada yatan şehidim, anası babası için ölmedi. Bu devlet için, bu millet için, bu bayrak için can verdi. Akşam bir yerde oturup rahatlıkla yemeğimi yediysem, bunlara borçluyum. Sıra bana gelirse benim de bunu seve seve yerine getirmem gerekir.Bir dahaki sefere görüşebilir miyiz görüşemez miyiz bilemiyorum. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal edin. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah razı olsun diyorum”1984 Yılında TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifi ile Şanlıurfa’ya Şanlı ünvanı verilmesini sağlayan Şanlıurfa eski Milletvekili Osman Doğan, 17 ve 18. Dönemde parlamentoda bulundu. İçişleri Komisyonluğu Başkanlığı başta olmak üzere birçok görevde bulundu.Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Açar ise, birlik, beraberlik ve vatanın bağımsızlığı için şehitlerin önemine işaret ederek, “Her şehit, bu mübarek topraklara çakılmış sökülmez bir çividir” dedi.Açar, konuşmasında şunları dile getirdi:Şanlıurfa, uçbeyliği gibi, sınırdaki bir kale gibi durmuş olan ve bu duruşu hiçbir zaman, gerek 80 öncesinde gerek milli mücadele döneminde, gerek Çanakkale harbinde gerekse de günümüzde hiçbir zaman bozulmamış ve bozmayacak bir memlekettir. Urfa, ne olursa olsun birlikte ağlayan, birlikte sevinen bir millet topluluğudur. Biz, birlikte sevinmeyi de bildik, birlikte ağlamayı da bildik ve bileceğiz de. Kimin sayesinde, burada yatan şehitlerimiz sayesinde. Şu bilinsin ki, şehitlerimiz var oldukça vatan var olacaktır. Her şehit, bu mübarek topraklara çakılmış sökülmez bir çividir.Hainler, düşmanlar, haçlı bilsin ki, onların yerli işbirlikçileri bilsin ki, onların uşakları bilsin ki, acaba yarın bir şey olur mu diye hainlere göz kırpan namussuzlar bilsin ki bin yıldır bu topraklardayız, kıyamete kadar da burada olacağız.