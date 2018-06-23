Urfa’da Bir Suriyeli Boğularak Öldü!

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde,1 Suriyeli boğuldu.Aşırı sıcaklardan bunalan Suriyeli Taha E (14), serinlemek için saat 14.00 sıralarında girdiği Sulama Kanalında boğularak hayatını kaybetti.Edinilen Bilgiye Göre; Suriyeli Taha Serinlemek İçin Sulama Kanalına Girdi, Ancak 1 Süre Sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler Gencin Suda Çırpındığını Fark etti. Durumu 112 sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Suriyeli Taha, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Gencin cesedi hastane morguna konuldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.