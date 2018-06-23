Tatlıses,Yatları Karadan Taşıttı!

Bu haber 23 Haziran 2018 00:07:22 Tarihinde eklenmiştir.

Türkücü İbrahim Tatlıses, iki günlük Bodrum tatilinin ardından teknesini karayoluyla Çeşme’ye taşıttı.HT Magazin'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, ‘İdo’ adındaki teknesini tatil yaptığı yerlere karayoluyla taşıtıyor.İki saatlik çalışmayla vinçle kamyona yüklenen ‘İdo’, 6 saatlik yolculuğun ardından Çeşme’ye ulaştı.