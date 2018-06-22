AK Aday Toru'dan Stk Ziyaretleri

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti.Seçim çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek devam eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru bu kapsamda Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformunu ziyaret etti. Burada platform Başkanı Osman Gerem ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanan AK Aday Toru’ya destek sözü veren Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, ümmet için ak parti’den yana olunması gerektiğini söyledi.STK ziyaretlerini Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ASKF ile sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, burada da ASKF Başkanı Mehmet Aktaşoğlu tarafından karşılandı. Toru'nun AK Parti’de milletvekili adayı olarak gösterilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Aktaşoğlu, başta istihdam anlamında kente büyük hizmet eden AK Aday Toru’nun meclis'te de temsilinin önemli olduğunu vurguladı.Sivil toplum kuruluşları ziyareti kapsamında Şanlıurfa Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Gürcü’yü ziyaret eden AK Aday Toru, burada da destek sözü aldı.Son olarak Berferat Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, burada Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı olan Hasan Topal tarafından karşılandı. AK Aday İbrahim Toru’ya destek sözü veren Berferat Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve aynı zamanda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı olan Hasan Topal, AK Parti’den yana rey kullanacakları sözünü verdi.Seçim çalışmalarını 24 Haziran gününe kadar sürdüreceklerini ifade eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, kendisine gösterilen ilgi ve destekten ötürü herkese teşekkür etti.