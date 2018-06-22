AK Vekil Gülpınar; “Gerçekleri görerek oyumuzu kullanalım”

Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa genelinde seçim çalışmalarını sürdürüp, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye oy verilmesini belirterek destek istiyor.AK Vekil Gülpınar, genellikle Siverek ilçesinde çalışmalarını sürdürürken, Şanlıurfa genelinde Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Viranşehir, Hilvan ilçelerinde de çalışmalarını sürdürüyor.Her gittiği yerde saygı gören ve sözleri dikkatle dinlenen AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, “Ülkemizin ve memleketimizin huzuru ve kalkınması için komşu ülkeler Irak, Mısır, Suriye ve daha birçok Müslüman ülkelerin durumlarını göz önünde bulundurarak, kısaca çok iyi düşünüp gerçekleri görmeye çalışarak oyumuzu kullanmalıyız. Aksi durumda Allah muhafaza eylesin hepimizin huzuru kaçar. Ülke genelinde yatırımlar aksar. Bizler kendimizden önce geleceğimiz, varislerimiz dediğimiz çocuklarımızın geleceğini düşünerek oylarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye vermeliyiz” dedi.AK Vekil Gülpınar, geçtiğimiz Referandumla kabul edilen‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin’ en önemli denetim mekanizması ve demokratik karakterinin; kuvvetler ayrılığı ve yürütme ile yasama seçimlerinin mutlak suretle birlikte yapılacak olmasına ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmiş olduğunu belirterek, “Vesayet odaklarına karşı demokratik düzen güvenceli hale gelecek.Bu sistemle bundan böyle hükümet kuramama sorunu yaşanmayacaktır.Askeri disiplin mahkemeleri dışında askeri yargıya son veriliyor, yargı birliği sağlanıyor.Halkın beklentileri hukuk düzenine daha hızlı yansıyacak ve daha etkin bir işleyişe kavuşacaktır.Hızlı ve etkili bir yürütme, zaman kaybından kaynaklanan maliyet artışlarını ortadan kaldıracak, kaynak üretimine odaklanmayı sağlayacak, ekonomik büyüme ve kalkınma süreci hızlanacaktır.Güvenlik ile ilgili kararlar daha hızlı alınabilecektir.Türkiye, uluslararası toplumda kuşatıcı bir bakış ve duruşla daha güçlü ve etkin bir temsile kavuşacaktır.‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde’ ise koalisyon ihtimaliyoktur, istikrar vardır. İstikrar; kalkınmanın, büyümenin verefahın temelidir. İşte bizler 24 Haziran’da sandık başına giderek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Milletvekili seçiminde de AK Partiyi tercih edersek söylediklerimizin hepsi Allah’ın izniyle gerçekleşecektir. Başka alternatifimiz yoktur. Ya daha da güçlenip ülkemizi dünya devletleri arasında söz sahibi yapacağız, yada diğer mazlum Müslüman devletler gibi bizlerde mağdur edilerek din düşmanı, büyümemizi ve güçlenmemizi istemeyen dış güçlerin elinde oyuncak olacağız ki; Allah muhafaza eylesin” diye konuştu.AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, son ana kadar sürdürdüğü seçim çalışmalarında aşiret liderlerini, ailenin ileri gelenlerini, kanaat önderlerini de ziyaret ederek desteklerini istemeyi ihmal etmiyor.