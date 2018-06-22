Ak Aday Ertürk Viranşehir Ve Ceylanpınar’da

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk Viranşehir ve Ceylanpınar İlçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.AK Parti 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk, Viranşehir’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. AK Aday Ertürk’e ziyaretlerinde AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Viranşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Garip Köroğlu ve İlçe Teşkilatı eşlik etti. AK Aday Ertürk, iş yerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlardan destek istedi. Gençlerin adayı olduğunun altını çizen AK Aday Ertürk, en büyük desteği de gençlerden beklediğini ifade etti.Viranşehir İlçe Başkanlığını da ziyaret eden AK Aday Ertürk daha sonra Ceylanpınar’a geçti. Ziyarette Ceylanpınar Kadın Kolları Başkanı Zahide Tepedelen, Ceylanpınar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak ve İlçe Teşkilatı eşlik etti. Ceylanpınar’da ilçe teşkilatı ile bir araya gelen AK Aday Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa mitingine dikkat çekerek, Şanlıurfa’nın ve tüm ilçelerinin üzerine düşeni yaptığını söyledi. Şanlıurfa mitinginin liste dedikodusu yapanlara da en güzel cevap olduğunu kaydeden AK Aday Ertürk, dava bilinci ile durmadan çalıştıklarını söyledi. Gençlerin ve çocukların geleceği için çalıştıklarını ifade eden AK Aday Ertürk, 24 Haziran seçimlerinin öneminin her kesime anlatılması gerektiğini ifade etti. AK Aday Ertürk ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşları tek tek dolaşan Ertürk, vatandaşlardan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde oyların AK Parti’ye verilmesini istedi.