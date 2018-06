Fakıbaba Akziyaret Mahallesinde Vatandaşlar İle Biraraya Geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa 27. Dönem Milletvekili adayı Ahmet Eşref Fakıbaba seçime az bir süre kalmasına rağmen seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Seçim çalışmaları kapsamında merkezde esnaf ve vatandaş gezisi gerçekleştiren Bakan Fakıbaba diğer yandan ise Kırsal mahallede yaşayan vatandaşları ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıyor.Akziyaret kırsal mahallesinde Bakan Fakıbaba'nın katılımı ile gerçekleşen mahalle toplantısına Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa 27. Dönem Milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, Akziyaret Köy Muhtarı Nasih Kılıç, AK Parti İl Yöneticileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.Mitinge dönen mahalle toplantısında vatandaşlar alanı doldurarak seçime 2 gün kala büyük coşku ile mahalle sakinleri Ak Parti’ye desteklerini göstermiş oldu. Alanda vatandaşlara hitap eden Bakan Fakıbaba, " Arkadaşlarımız ile Akziyaretin eksikleri ile ilgili konuştuğumuz da çok şükür mahallemiz de bir eksiğimizin olmadığını gördük, tek eksiğin lise olduğunu bildirdiler Allah'ın izniyle bu eksiğimizi de en kısa sürede çözeceğiz" dedi.AK Parti'nin öncelikle hizmet partisi ardından da gönül partisi olduğunu belirten Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz AK Parti olarak öncelikle hizmet partisiyiz ardından gönül partisiyiz, temel amacımız vatandaşımızın hizmetkarı olmak vatandaşımıza her daim hizmet etmektir. Geçmiş dönemden bu yana her daim sabah erken saatlerden gece yarılarına kadar sahada vatandaşlarımın emrinde hemşerilerimizin hizmetinde olmuşumdur, çok az uyudum, az yedim ama Allah şükürler her daim hemşerilerimin yanında emrinde hizmetinde oldum. AK Parti hükümeti tarafından Şanlıurfa'da eğitim alanında yapılan yatırımlar Cumhuriyet tarihinden 2002 yılına kadar yapılan hizmetlerden daha fazladır. Sadece bu Eylül ayında hedeflediğimiz okul sayısı 300'dür. Bizler Allah'ın izni ile birlik ve beraberlik içerisinde yapamayacağımız hiç bir hizmet yoktur" şeklinde konuştu.