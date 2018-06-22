AK aday Güler Kama İzol’dan Canbeyliler Derneğine ziyaret

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde bulunan Canbeyliler Derneğini ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol, dernek üyeleriyle bir süre sohbet edip, 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için oy vermelerini istedi.Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK aday Güler Kama İzol, “24 Haziran Pazar günü sandık başlarına giderek oylarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için kullanacağız inşaallah. Gezdiğimiz, ziyaret ettiğimiz hemen her yerde özellikle Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir sevgi, yüksek oranda ise hayranlık mevcut, bizler de bu sevgiye karşılık AK Parti olarak hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep birlikte el ele, omuz omuza vererek bu güzel ülkemizi yarınlara taşıyacağız” dedi.Canbeyliler Sosyal,Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği(Can Der) Başkanı İbrahim Dağ, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu bilincinde olduklarını, zaten herkes gibi kendileri de Canbeyliler ailesi olarak ülkenin, milletin, ailenin ve çocukların geleceğini düşünerek hareket edeceklerini ve ona göre oylarını kullanacaklarını söyledi.Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi’ninKaraköprü ilçesindeki Seçim Bürosunu ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol, Seçim bürosunda bulunan vatandaşlarla sohbet etti.