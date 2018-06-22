AK Aday İzol Hilvan Kırsalına Çıkarma Yaptı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol seçime az bir süre kalmasına rağmen seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle gezen İzol, vatandaşlar ile sohbet edip talep ve sorunlarını dinlerken diğer yandan ise 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak destek istiyor.24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri az bir süre kala AK Aday Güler Kama İzol Hilvan ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıyor.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol Hilvan ilçesine bağlı, Aşağı incirli, Aşağı çatak, Yukarı Çatak, Uluyazı, Hoşin ve Saluca kırsal mahallelerini ziyaret etti. İzol, Mahalle muhtarları ve vatandaşları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri öncesinde destek talebinde bulundu.Hilvan ilçesinde vatandaşlar tarafından her daim sıcak karşılandıklarını belirten AK Aday Güler Kama İzol, " Seçime az bir süre kaldı bizlerde Hilvan ilçesinde bulunan mahallelerimizi ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatmaya devam ediyoruz. Ziyaretlerimizde bölge halkı gerçekten bizleri çok sıcak karşılıyor, insanımızın yüzünün güldüğü görmek bizleri 24 Haziran seçimleri adına umutlandırıyor" dedi.AK Aday Güler Kama İzol'un Hilvan ilçesinde gerçekleştirdiği temaslara, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan ilçe Başkanı Mustafa Cidir ile Teşkilat mensupları eşlik etti.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol Hilvan Kırsalında gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Zemzem Gülender Açanal ile birlikte Sırrın Karşıyaka mahallesinde gerçekleştirilen mahalle toplantısına katıldı.