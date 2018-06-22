AK Gençler son ana kadar koşturuyor

Şanlıurfa AK Parti Gençlik kolları Başkan ve üyeleri, il genelinde seçim çalışmalarını sürdürüyor.Bir yandan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin örnek oy pusulalarını dağıtırken, bir yandan da AK Parti hükümetinin ülke genelinde yaptığı hizmetleri ve Şanlıurfa’ya son 16 yılda yapılan yatırımları anlatıyor.AK Gençler son günlerde de geleceğimiz olan çocuklara Çocuk Boyama Kitabını dağıtmayı sürdürüyor.Şanlıurfa merkez ve ilçelerin tamamında AK Gençler olarak üzerlerine düşeni yapma gayreti içersinde olduklarını belirten AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, “Biz AK Gençler olarak ülkemizin, memleketimizin ve insanlarımızın menfaati, huzur ve refahı için çalışıyoruz. Sayın Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a layık olmaya gayre ediyoruz. Nüfusu en kalabalık olan Siverek ilçemizde şu sıralar İl Başkan Yardımcılarımız M.Taha Bayar, Suat Gün ve Siverek Gençlik Kolları Başkanımız İhsan Konacak ile beraber kent meydanında Cumhurbaşkanımızın mektubu ve çocuklar için boyama kitabı dağıtımında bulunuyorlar.Geleceğimizin teminatı, güzel Türkiye'mizin yarınları olan çocuklarımıza Çocuk Boyama kitaplarımızın dağıtımını yapıyoruz.Türkiye’mizin; dünyada daha çok söz ve hak sahibi olmasına, örnek alınan ülke haline gelmesine ve insan kaynakları planlaması ile kendilerine önemli işler emanet edilecek gençlerimize yeni gelişim alanları sunulduğunun bilincinde olarak hareket ediyoruz” dedi.