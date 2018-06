Ahmet Akay Akçakaleli Esnafın Sorunlarını Dinledi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay, Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay ve yönetiminin organize ettiği toplantıya katılarak Akçakaleli esnafın sorunlarını dinleyerek destek sözü verdi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay seçim çalışmaları kapsamında Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay ve Yönetim kurulunun düzenlediği toplantıya katılarak Akçakaleli esnafın sorunlarını dinledi. Yüzlerce esnafın katıldığı toplantı da konuşma yapan Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay “Akçakale Esnaf ve Sanatkarların temsilcisi olmaktan, ben ve yönetim kurulu üyelerimle sizlere hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum. Doğduğum ve büyüdüğüm şehirde esnaf kardeşlerimizin yanında olmaktan sizlerle beraber olmaktan şeref duyuyorum. Bu toplantımızda milletvekili adaylarımızla bir araya gelerek esnaf kardeşlerimizin birkaç sorunu var ve bizler bu sorunları şimdiden iletmek için burada toplandık. Umarız ki milletvekili adayı kardeşlerimizi meclise taşıyıp, 25 Haziran’dan sonra esnaf kardeşlerimizin dertlerine derman olurlar. Sonuna kadar bizler milletvekili abi ve kardeşlerimizin yanındayız.” Şeklinde konuştu.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Akay “15 yıl boyunca hizmet yaptığımız ilçemizde esnafımızın dertlerini biliyor ve hepsi ile ilgileniyor, ilgilenmeye devam edeceğim. Esnaflar ilçenin can damarıdır bende Ahmet Akay olarak bu can damarı mahcup edecek hiçbir işlemde bulunmadım ve bulunmayacağım. Sayın başkanımızın belirtiği hususlardan birisi olan birlik ve beraberlik çağrısına karşılık her türlü sorununuzda, her türlü çilenizde, her türlü sevincinizde yanınızda olacağız. Başkanımızın sizin adınıza getireceği bütün talepleri bütün gücümüzle karşılamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay ve yönetiminin organize ettiği toplantıya AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Ayhan'da katıldı.