AK Adayı Toru:

24 Haziran seçimlerine sayılı gün kala çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim toru, Şanlıurfa’da çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyor.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, Şanlıurfa kent merkezinde ve ilçelerde mahalle ve köy toplantıları düzenledi. Seçim çalışmalarını Akçakale'de Güngör Ailesi tarafından düzenlenen köy toplantısına katılarak sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye destek sözü aldı. Ziyaretlerini Haktanır Köy Muhtarı Ali Yılmaztekin’i ziyaret ederek sürdüren AK Aday Toru’ya destek sözü veren Muhtar Ali Yılmaztekin AK Parti döneminde hizmet aldıklarını belirterek 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi desteleyeceklerini söyledi.Köy toplantılarına Haliliye ilçesine bağlı Küçük İstanbul Köyü ile devam eden AK Aday Toru, burada da halkın büyük ilgisi ile karşılanarak 24 Haziran için söz aldı. Ziyaretlerini kent merkezinde Mesci Grup çalışanları ile sürdüren AK Aday Toru, burada da destek isteyerek Ankara’ya güçlü bir şekilde gönderilmek için AK Parti’ye oy istedi.Mahalle toplantılarına Hancağız Mahallesi ile devam eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim toru, burada da muhtar ve vatandaşların destek sözünü aldı.