Eyüpğoğlu'ndan Çiftçiye Çağrı...

Çiftçilere önemli duyuru. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpğoğlu, tüm tarımsal desteklerin ön şartı olan ÇKS başvurusu için son günün 30 Haziran olduğunu hatırlatarak, başvurularını yapmayan çiftçilere kayıtlarını bir an önce yapmaları konusunda çağrıda bulundu.Şanlıurfa Ziraat Odası çiftçilere yaptığı çağrıda devletin çiftçilere sağladığı tüm tarımsal imkanlardan faydalanmanın ana şartı olan ÇKS başvurularını bir önce yapmalarının faydalı olacağı belirtildi. Çiftçilerin mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları için 30 Haziran’a kadar başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıca düşük faizli krediler ve tarım sigortası imkanlarından faydalanmak için de ÇKS başvurusunun şart olduğu hatırlatıldı.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ÇKS başvuruları için son günün 30 Haziran 2018 olduğunu hatırlatarak, çiftçilerin olası sıkıntıları göz önünde bulundurmalarını ve kayıt için son günü beklememelerini önerdi. Eyyüpoğlu, ‘2018 yılı ÇKS başvuruları şu anda devam ediyor ancak zamanın daraldığını unutmamak gerek. Olası sorunlarla karşılaşmamak için çiftçilerimizin bir an önce ÇKS başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için çiftçilerimizin en geç 30 Haziran gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Karşılaşılabilecek tüm sorunlar için çiftçilerimizin emrinde olduğumuzu belirtir, çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl dilerim.’ Dedi.ÇKS başvurularının, Ziraat Odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgeler ile tarım il ve ilçe müdürlüklerine yapılabileceğini hatırlatıldı.